https://ukraina.ru/20220829/1038200958.html
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье - 29.08.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси
2022-08-29T09:19
2022-08-29T09:19
2022-08-29T09:19
новости
магатэ
обстрелы
запорожская аэс
ядерные реакторы
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Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.
https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, обстрелы, запорожская аэс, ядерные реакторы
Новости, магатэ, обстрелы, Запорожская АЭС, ядерные реакторы
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси