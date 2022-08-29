Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье - 29.08.2022 Украина.ру
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Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье - 29.08.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси
2022-08-29T09:19
2022-08-29T09:19
новости
магатэ
обстрелы
запорожская аэс
ядерные реакторы
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Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.
https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html
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новости, магатэ, обстрелы, запорожская аэс, ядерные реакторы
Новости, магатэ, обстрелы, Запорожская АЭС, ядерные реакторы

Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье

09:19 29.08.2022
 
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси
"Настал день, когда миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожью уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего на Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС к концу недели", - написал Гросси в Twitter.
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 13:27
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФУкраинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате обстрелов повреждена линия трубопроводов для охлаждения реактора. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
 
НовостимагатэобстрелыЗапорожская АЭСядерные реакторы
 
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