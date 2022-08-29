https://ukraina.ru/20220829/1038200958.html

Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье

Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье - 29.08.2022 Украина.ру

Миссия МАГАТЭ выехала в Запорожье

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

2022-08-29T09:19

2022-08-29T09:19

2022-08-29T09:19

новости

магатэ

обстрелы

запорожская аэс

ядерные реакторы

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Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.

https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html

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новости, магатэ, обстрелы, запорожская аэс, ядерные реакторы