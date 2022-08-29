https://ukraina.ru/20220829/1038199989.html

Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными

Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными - 29.08.2022 Украина.ру

Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram

2022-08-29T08:16

2022-08-29T08:16

2022-08-29T08:29

энергодар

всу

новости

пострадавшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/09/1033480936_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_13191a921bb3a1790c666fc468453873.jpg

"Сегодня около 22.00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад", - написал Балицкий.Двое из пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.Накануне власти Энергодара сообщили, что над территорией Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе, позже ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара из американских гаубиц М777.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энергодар, всу, новости, пострадавшие