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Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными
Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными - 29.08.2022 Украина.ру
Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными
Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram
2022-08-29T08:16
2022-08-29T08:16
2022-08-29T08:29
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"Сегодня около 22.00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад", - написал Балицкий.Двое из пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.Накануне власти Энергодара сообщили, что над территорией Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе, позже ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара из американских гаубиц М777.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, всу, новости, пострадавшие
Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными
08:16 29.08.2022 (обновлено: 08:29 29.08.2022)
Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до девяти. Об этом 29 августа сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram
"Сегодня около 22.00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад", - написал Балицкий.
Двое из пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
"У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - добавил глава администрации.
Кроме того, повреждена теплоцентраль. Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще примерно 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.
Под руководством глав местных администраций начата работа специальных комиссий по оценке и ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, заверил Балицкий.
Накануне власти Энергодара сообщили, что над территорией Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе, позже ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара из американских гаубиц М777.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.