https://ukraina.ru/20220829/1038199387.html

"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии - 29.08.2022 Украина.ру

"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

Сенатор Алексей Пушков 28 августа в своем Telegram жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию

2022-08-29T07:36

2022-08-29T07:36

2022-08-29T07:39

электроэнергия

джонсон

новости

алексей пушков

санкции

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Глава британского кабмина предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".По словам политика, подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые он принимал совместно с другими лидерами G7."Вот и неистовствует", - заключил сенатор.В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ukraina.ru/20220829/1038199248.html

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электроэнергия, джонсон, новости, алексей пушков, санкции