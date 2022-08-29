"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии - 29.08.2022 Украина.ру
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"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии - 29.08.2022 Украина.ру
"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
Сенатор Алексей Пушков 28 августа в своем Telegram жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию
2022-08-29T07:36
2022-08-29T07:39
электроэнергия
джонсон
новости
алексей пушков
санкции
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Глава британского кабмина предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".По словам политика, подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые он принимал совместно с другими лидерами G7."Вот и неистовствует", - заключил сенатор.В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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электроэнергия, джонсон, новости, алексей пушков, санкции
электроэнергия, Джонсон, Новости, Алексей Пушков, Санкции

"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии

07:36 29.08.2022 (обновлено: 07:39 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сенатор Алексей Пушков 28 августа в своем Telegram жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, возложившего ответственность за резкий рост цен на электроэнергию на Россию
Глава британского кабмина предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".

"Что за чушь? <...> Разве [президент России Владимир] Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены "Северного потока — 2"?", - возмутился Пушков.

По словам политика, подобные высказывания Джонсона являются попыткой оправдать бездарные решения, которые он принимал совместно с другими лидерами G7.
"Вот и неистовствует", - заключил сенатор.
В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
07:23
Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - BloombergВласти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса
 
электроэнергияДжонсонНовостиАлексей ПушковСанкции
 
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