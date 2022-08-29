Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg - 29.08.2022 Украина.ру
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Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg
Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg - 29.08.2022 Украина.ру
Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg
Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса
2022-08-29T07:23
2022-08-29T07:32
британия
электричество
новости
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"У нас (Великобритании – ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - сказал эксперт.Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.Кокс не видит другого выхода из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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британия, электричество, новости
Британия, электричество, Новости

Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg

07:23 29.08.2022 (обновлено: 07:32 29.08.2022)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса
"У нас (Великобритании – ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - сказал эксперт.
Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.
Кокс не видит другого выхода из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.
Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".
В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине
 
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