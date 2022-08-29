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Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg

Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg - 29.08.2022 Украина.ру

Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg

Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса

2022-08-29T07:23

2022-08-29T07:23

2022-08-29T07:32

британия

электричество

новости

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"У нас (Великобритании – ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - сказал эксперт.Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.Кокс не видит другого выхода из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".В Британии наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

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британия, электричество, новости