Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине - 29.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038199090.html
Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине
Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине - 29.08.2022 Украина.ру
Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду". Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, таким мнением на днях поделился обозреватель The National Interest Рамзи Мардини
2022-08-29T07:12
2022-08-29T07:22
сша
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ca8b40243064e68c9ae353d527857796.jpg.webp
"В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение", - отметил Мардини.Он добавил, что "при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно".По его словам, ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии.Кроме того, более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.При этом двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру, считает автор. "Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав", - указал Мардини.В результате, с учетом этого, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование. Кроме того, США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который также потребует от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО."Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее", - резюмирует Мардини.
https://ukraina.ru/20220828/1038193459.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_c84351aa4db22629f5b1a1b343d5c809.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, украина, новости
США, Россия, Украина, Новости

Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине

07:12 29.08.2022 (обновлено: 07:22 29.08.2022)
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Читать в
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду". Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, таким мнением на днях поделился обозреватель The National Interest Рамзи Мардини
"В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение", - отметил Мардини.
Он добавил, что "при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно".
По его словам, ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии.

"Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией", - подчеркнул он.

Кроме того, более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
При этом двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру, считает автор.
"Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав", - указал Мардини.
В результате, с учетом этого, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование.
Кроме того, США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который также потребует от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО.
"Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее", - резюмирует Мардини.
США военнослужащие НАТО оружие американские - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 15:22
Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNNУкраинские власти используют "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО в 2013 году. Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN
 
СШАРоссияУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение
08:45Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ
08:40Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс
08:30Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ
08:28Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
08:16Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными
08:15Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
08:00Сидели, пока не закопали. Военный эксперт о том, что будет, если Залужного собьет самосвал
07:57Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph
07:45Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу
07:44Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
07:36"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
07:30Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом
07:23Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg
07:15Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным
07:12Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине
07:00Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара
06:45Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно
06:30Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе
06:15Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
Лента новостейМолния