https://ukraina.ru/20220829/1038199090.html

Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине

Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине - 29.08.2022 Украина.ру

Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине

Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду". Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, таким мнением на днях поделился обозреватель The National Interest Рамзи Мардини

2022-08-29T07:12

2022-08-29T07:12

2022-08-29T07:22

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"В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение", - отметил Мардини.Он добавил, что "при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно".По его словам, ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии.Кроме того, более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.При этом двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру, считает автор. "Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав", - указал Мардини.В результате, с учетом этого, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование. Кроме того, США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который также потребует от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО."Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее", - резюмирует Мардини.

https://ukraina.ru/20220828/1038193459.html

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сша, россия, украина, новости