https://ukraina.ru/20220829/1038198267.html

Сдастся ли Европа? В результате украинского кризиса или вне его

Сдастся ли Европа? В результате украинского кризиса или вне его - 29.08.2022 Украина.ру

Сдастся ли Европа? В результате украинского кризиса или вне его

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T04:38

2022-08-29T04:38

2022-08-29T04:38

эксклюзив

европа

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102422/44/1024224424_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_534a014cabd24583db31811ddec2d622.jpg

Не только российское общественное мнение, но даже и ряд экспертов полагают, что по итогам тяжёлой зимы нынешние русофобские правительства европейских стран падут, а новые будут вынуждены пойти на переговоры с Россией, как минимум – снять часть санкций, как максимум – надавить на Украину с целью изменения её политики и заключение мира. Теоретически я такое развитие событий не исключаю, но фактически вероятность его примерно 5%.Ошибка в оценках тут происходит из неверных представлений о сути западной модели, которые были завезены в годы перестройки (и даже на два столетия раньше, если говорить о классической британской политэкономии) и остались без критического переосмысления, что вообще характерно для России (вспомним судьбу марксизма).Изменению ситуации в желаемом для России направлении препятствуют четыре фактора – два идеологических, один политический и один стратегический.1. "Рыночек порешает"Старшее поколение читателей должно помнить, как нас убеждали в конце 80-х – в СССР потому всё не ладно, что построена "экономика абсурдов и парадоксов", которая регулируется не рынком, а политико-идеологическими соображениями.На самом деле это чепуха – даже и без анализа событий последних трёх десятилетий было очевидно, что западная экономика точно так же управляется политико-идеологическими соображениями, как и советская. Стал бы, в противном случае, западный бизнес отказываться от иранской нефти? Но – санкции есть санкции…Разумеется, экономика влияет на политику, но медленно и опосредовано. Политика на экономику влияет быстро и надёжно. Идеология – через посредство политики (чаще всего она самодовлеющего значения не имеет, а является только обоснованием для тех или иных политических действий).В нынешней ситуация мы имеем перед собой политическую потребность "остановить российскую агрессию", основанную на идеологическом тезисе о необходимости сохранения "украинской демократии" (простите, но другой "украинской демократии" у нас нет – только эта). В этой ситуации рыночек ничего не порешает – всё уже решено за него. В крайнем случае терпящему убытки бизнесу объяснят, что результатом всего станет крах России и возможность её безнаказанно грабить как в "святые 90-е" (о том, что американцы ровно то же обещали в 2014 году сейчас никто не помнит).2. Власть поменяетсяНу это традиционная замануха западной пропаганды – при демократии есть сменяемость власти, если политика одной партии не нравится, то можно избрать другую. А вот в СССР есть ЦК КПСС, который никем не избирается, но определяет политику и это плохо.Уже в то время, когда нам это рассказывали были определённые сомнения в том, так ли это – ведь даже на официальном уровне существовал либерально-консервативный консенсус, который во многих случаях сводил число реальных партий примерно до одной.А сейчас мы видим кандидатов на пост президента США, которые постарше Брежнева и его Политбюро. Хотя в СССР сменяемости не было (ну – почти), а в США вроде бы есть…Позже, при детальном рассмотрении, оказалось, что свободно избираемые власти политику, конечно, менять могут, но только в узких пределах. А направление движения не имеют права менять вовсе.Дональду Трампу неслыханным напряжением сил удалось не начать за время своей каденции ни одной войны, но вместо улучшения отношений с Россией, его администрация стала рекордсменом по количеству введённых против России санкций. Историю Зеленского, который провозгласил себя "приговором" Порошенко, а стал продолжателем его политики и напоминать не надо.В случае же, если возникает хотя бы тень намёка на то, что новая власть может хоть немного поменять направление развития страны, следует переворот. В соответствии с новейшими веяниями – "мирный", но менее кровавым от этого не становящийся.Так что крах русофобских правительств в Европе вполне реален, но на их место придут такие же русофобские.Самое ж главное – в СССР можно было, в конечном итоге, прорваться на Старую площадь и пожаловаться в ЦК КПСС. А вот где находится Старая площадь в Вашингтоне? И в Вашингтоне ли?3. Надавить на ЗеленскогоЗа прошедшие восемь лет можно было прийти к выводу, что желание надавить на Киев у Запада, как правило, отсутствует.В смысле, возможность-то есть – когда потребовалось вывести с территории Украины ядерное оружие, США действовали жёстко и решительно, никаких вариантов у украинского руководства (в то время – значительно более независимого, чем сейчас) не осталось.Так же и Ангела Меркель легко могла заставить Порошенко выполнить Минские соглашения – просто пригрозила бы заблокировать его немецкие активы. Но Меркель не нужен был украинский транзит. Ей нужен был СП-2, чтобы самой получать от европейских стран деньги за транзит. Потому она даже не пыталась заставить Порошенко что-то делать.С Зеленским всё сложнее.Во-первых, Украина – "жертва агрессии", а Зеленский – лидер "мировой антипутинской коалиции". И просто так взять его за хвост не получается.Во-вторых, Украину и Европу контролируют США и Британия, а они не настроены на быстрое прекращение конфликта. В том числе – в педагогических целях. Чтобы Европа знала своё место.Так что даже в условиях очень тяжёлой зимы никто на Зеленского давить не будет. Хлопнуть – могут. Но только, чтобы не выпендривался, и чтобы укрепить имидж "государства-террориста" за Россией.4. Зелёный переходПочему-то забывается, что в планах Европы – "зелёный переход", в рамках которого европейцы должны научиться топить кизяками и жрать траву (если повезёт – с кузнечиками).Зачем это делается – не суть важно, хотя не могу не отметить, что для борьбы с глобальным потеплением, эпидемией коронавируса и "российской агрессией" предполагается один и тот же набор мер, что заставляет усомниться в декларируемых целях.В данном случае главное состоит в том, что Европа и так собиралась отказаться от российского газа, но делать это собиралась планово, поэтапно отключая те или иные отрасли своей экономики. В нынешней ситуации придётся радикально ускорить процесс, что чревато социально-политической нестабильностью – люди ведь начнут подозревать, что происходит что-то не то.Однако, сама по себе стратегическая цель никуда не девается – Европа перестанет закупать российские энергоносители и будет сокращать производство продукции, которая может быть интересна России. А значит и особого смысла снимать санкции для неё нет. Совершенно независимо от развития украинского кризиса.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220823/1037999856.html

https://ukraina.ru/20220808/1037354824.html

https://ukraina.ru/20211012/1032427025.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

эксклюзив, европа, сша, великобритания