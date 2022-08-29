Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО - 29.08.2022 Украина.ру
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Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО
Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО - 29.08.2022 Украина.ру
Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО
Херсон – это недооцененная победа российской армии именно потому, что там удалось на банзай проскочить большую территорию, разгромить противника в процессе выхода на позиции, захватить мосты через Днепр и взять под контроль крупный областной центр. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T06:00
2022-08-29T06:00
новости
херсон
николаев
всу
мариуполь
славянск
краматорск
россия
украина
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Херсон вполне мог стать Мариуполем, потому что там главная промзона находится на острове, штурмовать которую было бы совсем "кюхельбекерно и тошно", отметил эксперт.Поэтому возможно, что через какое-то время война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, добавил специалист.Еще возможен вариант переход на военные рельсы, попытка разгромить противника в мясо и заставить его сдаться, потому что иначе мы вас всех убьем, но этот вариант кажется жутковатым, потому что это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, николаев, всу, мариуполь, славянск, краматорск, россия, украина
Новости, Херсон, Николаев, ВСУ, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Россия, Украина

Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО

06:00 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем
Первые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Херсон – это недооцененная победа российской армии именно потому, что там удалось на банзай проскочить большую территорию, разгромить противника в процессе выхода на позиции, захватить мосты через Днепр и взять под контроль крупный областной центр. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Херсон вполне мог стать Мариуполем, потому что там главная промзона находится на острове, штурмовать которую было бы совсем "кюхельбекерно и тошно", отметил эксперт.
"А как будет штурмоваться Николаев я вообще не представляю", - указал Норин.
Поэтому возможно, что через какое-то время война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, добавил специалист.
Еще возможен вариант переход на военные рельсы, попытка разгромить противника в мясо и заставить его сдаться, потому что иначе мы вас всех убьем, но этот вариант кажется жутковатым, потому что это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине, заключил собеседник издания.
 
НовостиХерсонНиколаевВСУМариупольСлавянскКраматорскРоссияУкраина
 
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