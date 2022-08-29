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Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО

Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО - 29.08.2022 Украина.ру

Не Мариуполь и не Лисичанск. Военный эксперт о самой недооцененной победе России в СВО

Херсон – это недооцененная победа российской армии именно потому, что там удалось на банзай проскочить большую территорию, разгромить противника в процессе выхода на позиции, захватить мосты через Днепр и взять под контроль крупный областной центр. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T06:00

2022-08-29T06:00

2022-08-29T06:00

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Херсон вполне мог стать Мариуполем, потому что там главная промзона находится на острове, штурмовать которую было бы совсем "кюхельбекерно и тошно", отметил эксперт.Поэтому возможно, что через какое-то время война пожрет сама себя и прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, добавил специалист.Еще возможен вариант переход на военные рельсы, попытка разгромить противника в мясо и заставить его сдаться, потому что иначе мы вас всех убьем, но этот вариант кажется жутковатым, потому что это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, николаев, всу, мариуполь, славянск, краматорск, россия, украина