https://ukraina.ru/20220828/1038190125.html
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия - 28.08.2022 Украина.ру
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
Сейчас русские войска в Донбассе наносят ВСУ тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Вообще изначально было ошибкой, что мы не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T11:12
2022-08-28T11:12
2022-08-28T11:12
новости
всу
россия
пехота
донбасс
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8045ab0b7012ce7abe44399a3ec94fc2.jpg.webp
Сейчас российская армия воюет гораздо более бережно, чем в начале конфликта. Мы понимаем, что у нас за спиной нет колоссальных резервов и штурмовой пехоты. У нас дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника и рубиться с ним лоб в лоб, отметил эксперт.Мы продолжаем делать ставку на огневую мощь. Это продолжает и продолжает работать. Наш огневой перевес сохраняется, за счет чего наши войска медленно, но уверенно вперед продвигаются, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_fa5707b1e2fbd5b02c7a436b430b7bc5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, пехота, донбасс, великая отечественная война
Новости, ВСУ, Россия, пехота, Донбасс, Великая Отечественная война
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
Сейчас русские войска в Донбассе наносят ВСУ тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Вообще изначально было ошибкой, что мы не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Сейчас российская армия воюет гораздо более бережно, чем в начале конфликта. Мы понимаем, что у нас за спиной нет колоссальных резервов и штурмовой пехоты. У нас дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника и рубиться с ним лоб в лоб, отметил эксперт.
"С такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне. Правда, там пехоты было много, но она не шла в атаку, потому что плохо использовала личное оружие и слабо наступала. Мы тогда за каждую деревню рубились месяцами и двигались очень медленно. А сейчас нам в принципе приходится выполнять задачи с недостаточным количеством пехоты", - указал Норин.
Мы продолжаем делать ставку на огневую мощь. Это продолжает и продолжает работать. Наш огневой перевес сохраняется, за счет чего наши войска медленно, но уверенно вперед продвигаются, заключил собеседник издания.