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Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия - 28.08.2022 Украина.ру

Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

Сейчас русские войска в Донбассе наносят ВСУ тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Вообще изначально было ошибкой, что мы не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T11:12

2022-08-28T11:12

2022-08-28T11:12

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Сейчас российская армия воюет гораздо более бережно, чем в начале конфликта. Мы понимаем, что у нас за спиной нет колоссальных резервов и штурмовой пехоты. У нас дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника и рубиться с ним лоб в лоб, отметил эксперт.Мы продолжаем делать ставку на огневую мощь. Это продолжает и продолжает работать. Наш огневой перевес сохраняется, за счет чего наши войска медленно, но уверенно вперед продвигаются, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, пехота, донбасс, великая отечественная война