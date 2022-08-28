Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия - 28.08.2022 Украина.ру
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Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия - 28.08.2022 Украина.ру
Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
Сейчас русские войска в Донбассе наносят ВСУ тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Вообще изначально было ошибкой, что мы не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T11:12
2022-08-28T11:12
новости
всу
россия
пехота
донбасс
великая отечественная война
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Сейчас российская армия воюет гораздо более бережно, чем в начале конфликта. Мы понимаем, что у нас за спиной нет колоссальных резервов и штурмовой пехоты. У нас дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника и рубиться с ним лоб в лоб, отметил эксперт.Мы продолжаем делать ставку на огневую мощь. Это продолжает и продолжает работать. Наш огневой перевес сохраняется, за счет чего наши войска медленно, но уверенно вперед продвигаются, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, всу, россия, пехота, донбасс, великая отечественная война
Новости, ВСУ, Россия, пехота, Донбасс, Великая Отечественная война

Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

11:12 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас русские войска в Донбассе наносят ВСУ тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Вообще изначально было ошибкой, что мы не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Сейчас российская армия воюет гораздо более бережно, чем в начале конфликта. Мы понимаем, что у нас за спиной нет колоссальных резервов и штурмовой пехоты. У нас дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника и рубиться с ним лоб в лоб, отметил эксперт.
"С такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне. Правда, там пехоты было много, но она не шла в атаку, потому что плохо использовала личное оружие и слабо наступала. Мы тогда за каждую деревню рубились месяцами и двигались очень медленно. А сейчас нам в принципе приходится выполнять задачи с недостаточным количеством пехоты", - указал Норин.
Мы продолжаем делать ставку на огневую мощь. Это продолжает и продолжает работать. Наш огневой перевес сохраняется, за счет чего наши войска медленно, но уверенно вперед продвигаются, заключил собеседник издания.
 
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