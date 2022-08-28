"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов

От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине

США готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Ядерная стратегия Вашингтона это предусматривает. Суть этого документа проста: где хочу, там и бью. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру