https://ukraina.ru/20220828/1038171962.html
"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
Верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру объяснил, для чего польский лидер обманывает собственный народ, внушая людям идеи о возвращении Крыма в состав Украины
2022-08-28T04:00
2022-08-28T04:00
2022-08-28T04:00
новости
петр акопов
украина
польша
анджей дуда
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"Крымская платформа – это инструмент, который нужен Украине и англосаксам для того, чтобы поддерживать постоянно тему конфронтации с Россией, считает политобозреватель. На этом саммите, рассказывает он, польский президент заявил, что раньше не верил, что когда-нибудь увидит Крым, а теперь верит, что Зеленский ему Крым покажет, что он его вернет.Журналист задается вопросом - Зачем это французам, немцам, зачем им верить в то, чего быть не может? Крым, подчеркивает он, никогда не будет отделен от России и возвращен Украине. Не только потому, что Украины не будет, а потому, что для того, чтобы Крым вернулся куда-то, должна Россия распасться.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220824/1038033183.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр акопов, украина, польша, анджей дуда
"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру объяснил, для чего польский лидер обманывает собственный народ, внушая людям идеи о возвращении Крыма в состав Украины
"Крымская платформа – это инструмент, который нужен Украине и англосаксам для того, чтобы поддерживать постоянно тему конфронтации с Россией, считает политобозреватель.
На этом саммите, рассказывает он, польский президент заявил, что раньше не верил, что когда-нибудь увидит Крым, а теперь верит, что Зеленский ему Крым покажет, что он его вернет.
Это на фоне нынешних боевых действий на Украине, когда страна разваливается, продолжаются бредовые разговоры о том, что - "нет, мы не просто победим, мы еще и Крым вернем". То есть, это такая параллельная реальность, которую они конструируют, которая полякам (интересна – Ред.).
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Журналист задается вопросом - Зачем это французам, немцам, зачем им верить в то, чего быть не может?
Крым, подчеркивает он, никогда не будет отделен от России и возвращен Украине. Не только потому, что Украины не будет, а потому, что для того, чтобы Крым вернулся куда-то, должна Россия распасться.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте
на сайте Украина.ру.