Верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
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"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
Верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру объяснил, для чего польский лидер обманывает собственный народ, внушая людям идеи о возвращении Крыма в состав Украины
2022-08-28T04:00
2022-08-28T04:00
новости
петр акопов
украина
польша
анджей дуда
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"Крымская платформа – это инструмент, который нужен Украине и англосаксам для того, чтобы поддерживать постоянно тему конфронтации с Россией, считает политобозреватель. На этом саммите, рассказывает он, польский президент заявил, что раньше не верил, что когда-нибудь увидит Крым, а теперь верит, что Зеленский ему Крым покажет, что он его вернет.Журналист задается вопросом - Зачем это французам, немцам, зачем им верить в то, чего быть не может? Крым, подчеркивает он, никогда не будет отделен от России и возвращен Украине. Не только потому, что Украины не будет, а потому, что для того, чтобы Крым вернулся куда-то, должна Россия распасться.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220824/1038033183.html
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новости, петр акопов, украина, польша, анджей дуда
Новости, Петр Акопов, Украина, Польша, Анджей Дуда

"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов

04:00 28.08.2022
 
© president.gov.uaАнджей Дуда
Анджей Дуда
© president.gov.ua
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру объяснил, для чего польский лидер обманывает собственный народ, внушая людям идеи о возвращении Крыма в состав Украины
"Крымская платформа – это инструмент, который нужен Украине и англосаксам для того, чтобы поддерживать постоянно тему конфронтации с Россией, считает политобозреватель.
На этом саммите, рассказывает он, польский президент заявил, что раньше не верил, что когда-нибудь увидит Крым, а теперь верит, что Зеленский ему Крым покажет, что он его вернет.
Это на фоне нынешних боевых действий на Украине, когда страна разваливается, продолжаются бредовые разговоры о том, что - "нет, мы не просто победим, мы еще и Крым вернем". То есть, это такая параллельная реальность, которую они конструируют, которая полякам (интересна – Ред.).
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Журналист задается вопросом - Зачем это французам, немцам, зачем им верить в то, чего быть не может?
Крым, подчеркивает он, никогда не будет отделен от России и возвращен Украине. Не только потому, что Украины не будет, а потому, что для того, чтобы Крым вернулся куда-то, должна Россия распасться.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 10:45
От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на УкраинеСША готовятся применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине. Ядерная стратегия Вашингтона это предусматривает. Суть этого документа проста: где хочу, там и бью. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
19:00Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине
17:59Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
17:32На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
17:01Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины
16:31Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августа
16:28Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время
15:59Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит
15:21Украина перестаёт огрызаться. Что не так с военной помощью Запада
15:06В России рассказали, когда разработают новый вариант экипировки солдата будущего
14:28Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны
14:12Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность
13:34США заключили контракт на поставку современных зенитных комплексов Украине
13:08День капитуляции Украины
12:54"Обыкновенные жулики": британский священник раскрыл неприглядную правду об украинских беженцах
12:25Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августа
12:20Запад жалуется: санкции против России заработают лишь через много лет
12:06По закону украинских джунглей - "Водное неперемирие". Киев поставил Донецк на грань катастрофы
11:27Западная Украина за минувшую неделю - c 20 по 27 августа
11:10Энергетический кризис: Чешский министр заявил о предреволюционной обстановке в ЕС
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