https://ukraina.ru/20220827/1038170463.html

Pizzicato в конце времен. Культурные события августа на Украине

Pizzicato в конце времен. Культурные события августа на Украине - 27.08.2022 Украина.ру

Pizzicato в конце времен. Культурные события августа на Украине

Украина.ру, 27.08.2022

2022-08-27T10:26

2022-08-27T10:26

2022-08-27T10:27

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музыка

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Большинство культурных событий во время спецоперации, разумеется, исполнителями и авторами были перенесены в западные регионы и города Украины – Винницу, Луцк, Ивано-Франковск, Ужгород При этом Львов стал настоящим средоточием театральных премьер, музыкальных фестивалей и паломничества деятелей культуры из западных стран.Театральные события августа. Львовская операЛьвовский оперный театр начал сезон нестандартным репертуаром. Первые две недели сезона, открывшегося 28 июля в нововведённый президентом Украины Владимиром Зеленским праздник – День Государственности – в театре шли спектакли исключительно по произведениям украинских и советских украинских композиторов. Среди премьер были оперы и балеты, которые довольно редко появляются на сценах больших театров.Так, опера "Сокол" композитора Дмитрия Бортнянского никогда раньше не видела театральной сцены, и, в целом, и была поставлена только дважды – в придворном театре Гатчинского дворца в 1786 году и в московском Камерном музыкальном театре в 1972. Другая его опера, которую также представил львовский театр – "Алкид" – никогда не шла в полном объеме и на большой театральной сцене.Были также поставлены балеты и оперы советских украинских композиторов, что совсем нестандартно для нынешней культурной жизни Украины. Не только композитор, но и видный партийный деятель, депутат Верховного Совета Украинской ССР пяти созывов, депутат Киевского горсовета Константин Данькевич имел мало шансов увидеть свой балет на сцене львовского театра, так как еще полгода назад украинский Минкульт с радостью бы декоммунизировал его и предал забвению. Но…Получена разнарядка на все украинское, и львовскому театру приходится вспомнить обо всех. Все-таки, одной "Наталкой Полтавкой" Николая Лысенко (половину жизни прожившего в Петербурге), сезон открыть бы не вышло.Прозвучала также и опера Юлия Мейтуса "Украденное счастье" по драме Ивана Франко. Того самого Мейтуса, авторству которого также принадлежат оперы о подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", о Владимире Ленине и советском разведчике Рихарде Зорге."Крик нации" в УжгородеУжгород всколыхнул спектакль Донецкого драматического театра по мотивам произведений Василия Стуса "Крик нации". Часть коллектива театра, который несколько лет размещался в Мариуполе и был уничтожен взрывом в марте, выехала в Ужгород, где успела сыграть несколько спектаклей до закрытия сезона.Василий Стус – тот автор, который не может быть вне политики и безупречно вписывается в нынешнюю идеологическую повестку. Поэт-диссидент, который был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду, склонялся к идеям национализма и писал об исключительности украинского народа.Пьеса исполняющей обязанности директора театра, режиссера и драматурга Людмилы Колосович основана на его стихах и биографии. Постановки, наполненные антисоветскими клише в духе писателя Александра Солженицына – лагерями, колючей проволокой, расчеловечиванием людей и их насильное вовлечение в систему, для украинского театра сейчас вполне привычны. Для большей аутентичности почти все герои, проживающие в советской Винницы, почему-то, одеты в национальные вышиванки."В конце времен" в ДнепропетровскеПугающе пророческую пьесу выбрал в августе для постановки Днепровский Академический театр драмы и комедии (ранее – Днепропетровский театр русской драмы им. Максима Горького, - ред.). Премьера спектакля "В конце времен" по мистической пьесе украинского драматурга Павла Арье "В начале и конце времен" совпала с событиями вокруг Запорожской атомной электростанции, когда континент замер, наблюдая за приближением вероятной катастрофы.Пьеса Арье – о Чернобыле. Вернее, сюжет, пронизанный мрачной сказочной хтонью и безысходностью, закручивается вокруг альтернативных последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года. Это сюжет о зоне отчуждения, "мертвой зоне", где, как на краю земли, посреди "рыжего леса" живут последние местные жители.Все театры Украины, согласно закону, переходят на украинский язык. Кое-где в Одессе и Харькове еще идут спектакли на русском, но вызывают массу вопросов у СБУ и активистов. Репертуар значительно расширился украинской драматургией.В драматических театрах идут постановки Владимира Винниченко, Ивана Карпенко-Карого, Сергея Жадана, того же Арье. Комедии идут редко, а если и встречаются в репертуаре, то чаще всего сбор от них идет на нужды ВСУ, как, например, спектакль "О чем молчат мужчины" с известным украинским актером Дмитрием Суржиковым.Академическая музыка. Вне политики и не только.Концерты академической (классической) музыки тоже переместились в западные регионы страны и идут довольно активно. Симфонические произведения Иоганнеса Брамса и Людвига ван Бетховена, кантаты и религиозные хоры Бортнянского и Артемия Веделя, клавесинные пьесы Жана Батиста Люлли во львовской, ивано-франковской и винницкой филармониях стали вневременной отдушиной для украинцев.Самым ярким событием классической музыки в этом августе станет цикл концертов Академического симфонического оркестра Львовской национальной филармонии "Бетховен. Брамс", который представит свою программу львовянам и гостям города, прежде чем отправиться в гастрольный тур по американским городам.Под руководством украинского дирижера Теодора Кухара прозвучат "Трагическая увертюра", и Фортепианный концерт № 1 Брамса, Седьмая симфония Бетховена, и многие другие знаковые произведения рубежа классической и романтической эпох.Также во Львове пройдет международный фестиваль "Pizzicato e Cantabile", который посетят музыканты из Франции, Польши и Украины. В программе фестиваля заявлены произведения разных направлений и эпох – Антонио Вивалдьди, Ференц Лист, Клод Дебюсси, Джордж Гершвин. Произведения русских и советских композиторов исполняться не будут.Новые мифологемы и противотанковые ежи. Живопись.Живопись, пожалуй, оказалась самым ангажированным видом искусства на Украине в период СВО. Множество выставок и арт-пространств посвящены исключительно идеологическому, пропагандистскому изображению реальности, о чем уже писало издание Украина.ру.В конце августа в Киеве представлена экспозиция "Про военный Харьков: выставка Гамлета Зиньковского и Саши Маслова" о городе в период спецоперации. Зиньковский – художник, специализирующийся на стритарте. Он представил на выставке свои авторские эскизы совместно с работами фотографа Маслова.Стритарты Зиньковского, в основном, минималистично отражают его концептуальную идею: это краткие фразы, слова, слоги, мазки. Фотографии Маслова, по его утверждению, сделаны действительно в Харькове этой весной, и, в основном, очень воинственны и тревожны. С начала СВО Маслов сделал ряд фотосессий с украинскими военными и снимал Зеленского для издания Die Zeit.Дух-казак, танцующий гопакПопулярно среди украинских художников осмысление новых мифологем и легенд, которые множит украинская пропаганда. Так, в артцентре Павла Гудимова "Я Галерея" во Львове открыт выставочный проект "Дмитрий Молдованов. Гопакує Чорнобай" (танцует гопак – ред.).Центральная картина выставки – "Гопак дядьки Чернобая". Как объясняет сам Молдованов, это вымышленный дух, чье имя перекликается с названием населенного пункта Чернобаевка на границе Херсонской и Николаевской областей. Миф о Чернобаевке несколько месяцев активно эксплуатировала украинская пропаганда как символ постоянных побед. СМИ сообщали, что с периодичностью в несколько дней, ВСУ, якобы, убивали там высокопоставленных российских офицеров.Лубочный стиль изображения и утрированно яркие цвета, которые использует Молдаванов, в некотором смысле "снимает с него ответственность" за достоверность истории. В самом деле, это только броская разноцветная иллюстрация о выдуманном духе…Художник рассказал о символике своих любимых образов: "тигр является символом агрессии, черный лев символизирует силы зла, светлый лев – силу и благородство. Медведь – это что-то такое злое, с севера".Военная эклектика в БерлинеМногие выставки украинских художников проходят за границей – в Канаде, Польше, Чехии, Германии, США.Одна из символических экспозиций августа – выставка "Самопал" в Берлине, на которой представлены произведения разных современных украинских творцов.Картины, представленные на выставке, в ансамбле создают впечатление эклектичного набора нарративов и образов, словно, обязательных к использованию. Экспозиция не выдержана в одном стиле, художественном направлении, или технике. Зрители смогут увидеть графические рисунки, акварели, карандашные наброски и полотна-аппликации.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, живопись, музыка, театр, культура