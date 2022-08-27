"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
РФ нужно бить по зданию СБУ и ГУР, а также по Минобороны Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Бить надо по зданию СБУ и ГУР. Это те, кто отвечает за диверсии, теракты и военные преступления. Можно бить по Минобороны. Хотя в этих зданиях уже ничего нет. Оттуда уже все эвакуировано. Все под землей и хорошо замаскировано.
По его мнению, если у России будет информация, куда перенесли штабы, то надо по ним бить, "хотя они могут быть за чертой города или рядом со школами и больницами, но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.