https://ukraina.ru/20220827/1038170355.html

"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ

"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ - 27.08.2022 Украина.ру

"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ

РФ нужно бить по зданию СБУ и ГУР, а также по Минобороны Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-27T07:07

2022-08-27T07:07

2022-08-27T07:07

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По его мнению, если у России будет информация, куда перенесли штабы, то надо по ним бить, "хотя они могут быть за чертой города или рядом со школами и больницами, но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво