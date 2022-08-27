"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ - 27.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220827/1038170355.html
"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ
"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ - 27.08.2022 Украина.ру
"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ
РФ нужно бить по зданию СБУ и ГУР, а также по Минобороны Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:07
2022-08-27T07:07
новости
украина
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/59/1033055908_0:337:1334:1087_1920x0_80_0_0_ab5787bfb70a90ebf33d59e070e62c95.jpg
По его мнению, если у России будет информация, куда перенесли штабы, то надо по ним бить, "хотя они могут быть за чертой города или рядом со школами и больницами, но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/59/1033055908_0:212:1334:1212_1920x0_80_0_0_80153142ed1a72c89e28fec4fb6de495.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво
Новости, Украина, Россия, СВО

"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ

07:07 27.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
РФ нужно бить по зданию СБУ и ГУР, а также по Минобороны Украины, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Бить надо по зданию СБУ и ГУР. Это те, кто отвечает за диверсии, теракты и военные преступления. Можно бить по Минобороны. Хотя в этих зданиях уже ничего нет. Оттуда уже все эвакуировано. Все под землей и хорошо замаскировано.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, если у России будет информация, куда перенесли штабы, то надо по ним бить, "хотя они могут быть за чертой города или рядом со школами и больницами, но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Киев
Вчера, 12:59
Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы Киевские городские власти переименовали в столице Украины 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
 
НовостиУкраинаРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
09:22Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов
08:00Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины
07:53"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
07:45"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
07:37"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны
07:30Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
07:22Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
07:15Мы воюем против НАТО в такой облегченной версии – бывший сотрудник СБУ про конфликт на Украине
07:07"Подлежат уничтожению": Кнутов о том, по каким центрам принятия решений на Украине нужно ударить РФ
07:00Азаров рассказал о "чемоданах с деньгами" для нужд президентов Украины
06:53"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
06:45"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина
06:37Азаров рассказал, с кем должна дружить будущая Украина
06:30"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине
06:23Военный эксперт рассказал, как РФ будет бороться с микробеспилотниками противника на Украине
06:15Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче
06:07Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
06:00Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
05:53"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Лента новостейМолния