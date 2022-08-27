Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти - 27.08.2022 Украина.ру
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Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти
Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти - 27.08.2022 Украина.ру
Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти
Проводившаяся властями Украины после 2014 года политика противоречила интересам народа и государства. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T04:53
2022-08-27T04:53
новости
николай азаров
майдан
владимир зеленский
петр порошенко
национализм
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Он отметил, что и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский последовательно проводили антироссийскую политику, несмотря на многолетние экономические и родственные связи между Украиной и Россией.Он отметил, что поводами для антироссийской политики стали воссоединение Крыма с РФ и восстание в Донбассе. Однако эти два события стали возможными только потому, что пришедшие к власти в результате Майдана "бандеровцы" начали проводить крайне националистическую и дискриминационную в отношении русскоязычного населения Украины политику.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210812/1032052466.html
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новости, николай азаров, майдан, владимир зеленский, петр порошенко, национализм
Новости, Николай Азаров, Майдан, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, национализм

Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти

04:53 27.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Проводившаяся властями Украины после 2014 года политика противоречила интересам народа и государства. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский последовательно проводили антироссийскую политику, несмотря на многолетние экономические и родственные связи между Украиной и Россией.

Трудно себе придумать более самоубийственную политику. Нельзя страну, с которой у тебя треть, а в лучшие времена и половина товарооборота, где родственные связи многолетние, превращать во врага

П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он отметил, что поводами для антироссийской политики стали воссоединение Крыма с РФ и восстание в Донбассе. Однако эти два события стали возможными только потому, что пришедшие к власти в результате Майдана "бандеровцы" начали проводить крайне националистическую и дискриминационную в отношении русскоязычного населения Украины политику.
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа 2021, 15:44
Украинский шпрехенфюрер Кремень хочет поставить своих «клонов» во все органы властиЯзыковой омбудсмен Украины Тарас Кремень считает, что за соблюдением языкового законодательства в органах власти должны следить специальные чиновники. Его слова приводит 12 августа Telegram-канал Klymenko Time
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровМайданВладимир ЗеленскийПетр Порошенконационализм
 
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