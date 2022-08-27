https://ukraina.ru/20220827/1038166648.html

Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти

Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти - 27.08.2022 Украина.ру

Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти

Проводившаяся властями Украины после 2014 года политика противоречила интересам народа и государства. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-08-27T04:53

2022-08-27T04:53

2022-08-27T04:53

новости

николай азаров

майдан

владимир зеленский

петр порошенко

национализм

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Он отметил, что и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский последовательно проводили антироссийскую политику, несмотря на многолетние экономические и родственные связи между Украиной и Россией.Он отметил, что поводами для антироссийской политики стали воссоединение Крыма с РФ и восстание в Донбассе. Однако эти два события стали возможными только потому, что пришедшие к власти в результате Майдана "бандеровцы" начали проводить крайне националистическую и дискриминационную в отношении русскоязычного населения Украины политику.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210812/1032052466.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, майдан, владимир зеленский, петр порошенко, национализм