Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти
Проводившаяся властями Украины после 2014 года политика противоречила интересам народа и государства. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский последовательно проводили антироссийскую политику, несмотря на многолетние экономические и родственные связи между Украиной и Россией.
Трудно себе придумать более самоубийственную политику. Нельзя страну, с которой у тебя треть, а в лучшие времена и половина товарооборота, где родственные связи многолетние, превращать во врага
Он отметил, что поводами для антироссийской политики стали воссоединение Крыма с РФ и восстание в Донбассе. Однако эти два события стали возможными только потому, что пришедшие к власти в результате Майдана "бандеровцы" начали проводить крайне националистическую и дискриминационную в отношении русскоязычного населения Украины политику.
12 августа 2021, 15:44Украинский шпрехенфюрер Кремень хочет поставить своих «клонов» во все органы властиЯзыковой омбудсмен Украины Тарас Кремень считает, что за соблюдением языкового законодательства в органах власти должны следить специальные чиновники. Его слова приводит 12 августа Telegram-канал Klymenko Time
Полный текст интервью можно прочитать здесь.