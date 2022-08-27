https://ukraina.ru/20220827/1038165946.html

"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС

Акопов рассказал, в каком случае Россия может угрожать ЕС

"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС

Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов заявил в интервью Украина.ру о том, что, по его мнению, Россия может угрожать свободе и безопасности Европы только, если последняя претендует на Украину

2022-08-27T05:22

2022-08-27T05:22

2022-08-27T05:22

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По его словам, идет геополитическая борьба за часть территории России - под названием Украина. То есть, геополитическая борьба двух цивилизаций – европейской и российской - связанная с претензией одной, европейской, на часть другой, русской - переворачивается и выдается за агрессивность России, за ее стремление угрожать всему миру, считает политобозреватель.Полное интервью с Петром Акоповым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220825/1038075229.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, петр акопов, европа, безопасность