Акопов рассказал, в каком случае Россия может угрожать ЕС
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"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС
Акопов рассказал, в каком случае Россия может угрожать ЕС
"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов заявил в интервью Украина.ру о том, что, по его мнению, Россия может угрожать свободе и безопасности Европы только, если последняя претендует на Украину
2022-08-27T05:22
2022-08-27T05:22
новости
украина
петр акопов
европа
безопасность
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По его словам, идет геополитическая борьба за часть территории России - под названием Украина. То есть, геополитическая борьба двух цивилизаций – европейской и российской - связанная с претензией одной, европейской, на часть другой, русской - переворачивается и выдается за агрессивность России, за ее стремление угрожать всему миру, считает политобозреватель.Полное интервью с Петром Акоповым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038075229.html
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новости, украина, петр акопов, европа, безопасность
Новости, Украина, Петр Акопов, Европа, безопасность

"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС

05:22 27.08.2022
 
© РИА Новости . Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПротесты против произвола полиции в Париже
Протесты против произвола полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Доминик Бутен
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов заявил в интервью Украина.ру о том, что, по его мнению, Россия может угрожать свободе и безопасности Европы только, если последняя претендует на Украину
Это, конечно, абсолютная спекуляция, потому что - каким образом Россия может угрожать свободе и безопасности Европы? Да никаким, только в том случае, если Европа претендует на Украину. И Шольц говорит, и Макрон, что Украина – часть Европы, пообещали принять в Евросоюз.
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
По его словам, идет геополитическая борьба за часть территории России - под названием Украина.
Россия говорит: "это мое, это наше", а Европа говорит: "нет, секундочку, это наше уже, вы это потеряли, с возу упало в 1991 году, мы это все подобрали, теперь привязываем к себе".
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
То есть, геополитическая борьба двух цивилизаций – европейской и российской - связанная с претензией одной, европейской, на часть другой, русской - переворачивается и выдается за агрессивность России, за ее стремление угрожать всему миру, считает политобозреватель.
Полное интервью с Петром Акоповым читайте на сайте Украина.ру.
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25 августа, 07:52
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