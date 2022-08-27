"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов заявил в интервью Украина.ру о том, что, по его мнению, Россия может угрожать свободе и безопасности Европы только, если последняя претендует на Украину
Это, конечно, абсолютная спекуляция, потому что - каким образом Россия может угрожать свободе и безопасности Европы? Да никаким, только в том случае, если Европа претендует на Украину. И Шольц говорит, и Макрон, что Украина – часть Европы, пообещали принять в Евросоюз.
По его словам, идет геополитическая борьба за часть территории России - под названием Украина.
Россия говорит: "это мое, это наше", а Европа говорит: "нет, секундочку, это наше уже, вы это потеряли, с возу упало в 1991 году, мы это все подобрали, теперь привязываем к себе".
То есть, геополитическая борьба двух цивилизаций – европейской и российской - связанная с претензией одной, европейской, на часть другой, русской - переворачивается и выдается за агрессивность России, за ее стремление угрожать всему миру, считает политобозреватель.
Полное интервью с Петром Акоповым читайте на сайте Украина.ру.
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