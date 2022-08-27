Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру
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Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
Никогда военнослужащие из стран НАТО не будут воевать в СВО вместо украинцев, они могут только неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:30
2022-08-27T07:30
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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html
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нато, всу, новости, россия, сво
НАТО, ВСУ, Новости, Россия, СВО

Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ

07:30 27.08.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© NATO
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Никогда военнослужащие из стран НАТО не будут воевать в СВО вместо украинцев, они могут только неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Никогда натовцы не будут воевать вместо украинцев. Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут, потому что это будет означать прямое участие западных стран в войне.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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