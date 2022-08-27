https://ukraina.ru/20220827/1038149975.html

Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ

Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру

Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ

Никогда военнослужащие из стран НАТО не будут воевать в СВО вместо украинцев, они могут только неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-08-27T07:30

2022-08-27T07:30

2022-08-27T07:30

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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, всу, новости, россия, сво