https://ukraina.ru/20220827/1038149975.html
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
Никогда военнослужащие из стран НАТО не будут воевать в СВО вместо украинцев, они могут только неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:30
2022-08-27T07:30
2022-08-27T07:30
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новости
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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, всу, новости, россия, сво
НАТО, ВСУ, Новости, Россия, СВО
Подберезкин объяснил, смогут ли военные НАТО полностью заменить солдат ВСУ
Никогда военнослужащие из стран НАТО не будут воевать в СВО вместо украинцев, они могут только неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Никогда натовцы не будут воевать вместо украинцев. Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут, потому что это будет означать прямое участие западных стран в войне.
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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