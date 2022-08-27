https://ukraina.ru/20220827/1038149630.html

Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского

Депутат назвал факты, говорящие о слабости режима Зеленского

Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского

Теракты и диверсии на территории РФ - так Киев пытается напугать население России и освобожденных территорий Украины, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

2022-08-27T05:45

2022-08-27T05:45

2022-08-27T05:45

новости

депутат

режим

владимир зеленский

диверсии

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Обстрелы Запорожской АЭС, попытки атак Крымского моста, удары по Севастополю и Крыму, а также по приграничным территориям Российской Федерации, теракт в отношении журналистки Дарьи Дугиной. Все эти факты свидетельствуют о слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления.Киев переходит к оголтелым террористическим методам, которые, по задумке руководства страны, должны напугать Россию и заставить ее с ним считаться. Речь, в частности, о взрывах и диверсионной деятельности на территории РФ, отмечает депутат.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220825/1038029567.html

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2022

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новости, депутат, режим, владимир зеленский, диверсии