https://ukraina.ru/20220827/1038149630.html
Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
Депутат назвал факты, говорящие о слабости режима Зеленского
Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
Теракты и диверсии на территории РФ - так Киев пытается напугать население России и освобожденных территорий Украины, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
2022-08-27T05:45
2022-08-27T05:45
2022-08-27T05:45
новости
депутат
режим
владимир зеленский
диверсии
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Обстрелы Запорожской АЭС, попытки атак Крымского моста, удары по Севастополю и Крыму, а также по приграничным территориям Российской Федерации, теракт в отношении журналистки Дарьи Дугиной. Все эти факты свидетельствуют о слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления.Киев переходит к оголтелым террористическим методам, которые, по задумке руководства страны, должны напугать Россию и заставить ее с ним считаться. Речь, в частности, о взрывах и диверсионной деятельности на территории РФ, отмечает депутат.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038029567.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, режим, владимир зеленский, диверсии
Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
Теракты и диверсии на территории РФ - так Киев пытается напугать население России и освобожденных территорий Украины, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Обстрелы Запорожской АЭС, попытки атак Крымского моста, удары по Севастополю и Крыму, а также по приграничным территориям Российской Федерации, теракт в отношении журналистки Дарьи Дугиной. Все эти факты свидетельствуют о слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления.
Мы должны понимать, что нынче лежит на весах и что совершается. И действовать адекватно, то есть, во-первых, поставить международное сообщество перед этим фактом и предупредить, что ответственность ложится на украинскую сторону. А мы снимаем с себя всякую ответственность, в случае продолжения этих атак, за наши ответные действия, которые могут быть совершенно разными.
Константин Затулин
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Киев переходит к оголтелым террористическим методам, которые, по задумке руководства страны, должны напугать Россию и заставить ее с ним считаться. Речь, в частности, о взрывах и диверсионной деятельности на территории РФ, отмечает депутат.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте
на сайте Украина.ру.