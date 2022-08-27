Депутат назвал факты, говорящие о слабости режима Зеленского
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Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
Депутат назвал факты, говорящие о слабости режима Зеленского
Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
Теракты и диверсии на территории РФ - так Киев пытается напугать население России и освобожденных территорий Украины, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
2022-08-27T05:45
2022-08-27T05:45
новости
депутат
режим
владимир зеленский
диверсии
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Обстрелы Запорожской АЭС, попытки атак Крымского моста, удары по Севастополю и Крыму, а также по приграничным территориям Российской Федерации, теракт в отношении журналистки Дарьи Дугиной. Все эти факты свидетельствуют о слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления.Киев переходит к оголтелым террористическим методам, которые, по задумке руководства страны, должны напугать Россию и заставить ее с ним считаться. Речь, в частности, о взрывах и диверсионной деятельности на территории РФ, отмечает депутат.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038029567.html
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новости, депутат, режим, владимир зеленский, диверсии
Новости, депутат, режим, Владимир Зеленский, диверсии

Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского

05:45 27.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкТеракт в Херсоне
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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Теракты и диверсии на территории РФ - так Киев пытается напугать население России и освобожденных территорий Украины, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Обстрелы Запорожской АЭС, попытки атак Крымского моста, удары по Севастополю и Крыму, а также по приграничным территориям Российской Федерации, теракт в отношении журналистки Дарьи Дугиной. Все эти факты свидетельствуют о слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления.
Мы должны понимать, что нынче лежит на весах и что совершается. И действовать адекватно, то есть, во-первых, поставить международное сообщество перед этим фактом и предупредить, что ответственность ложится на украинскую сторону. А мы снимаем с себя всякую ответственность, в случае продолжения этих атак, за наши ответные действия, которые могут быть совершенно разными.
Константин Затулин
Константин Затулин
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Киев переходит к оголтелым террористическим методам, которые, по задумке руководства страны, должны напугать Россию и заставить ее с ним считаться. Речь, в частности, о взрывах и диверсионной деятельности на территории РФ, отмечает депутат.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
Новофёдоровка взрыв
25 августа, 06:00
Политолог: диверсии в Крыму – признак начала конца киевского режима Переход ВСУ к тактике диверсий и террора можно рассматривать как начала конца киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Владимир Джаралла
 
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