Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса - 27.08.2022 Украина.ру
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Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса - 27.08.2022 Украина.ру
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
Самой срочной задачей после освобождения Донбасса должно стать возобновление подачи воды во все населённые пункты. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:15
2022-08-27T05:15
новости
николай азаров
вода
водоснабжение
донбасс
владимир зеленский
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Он рассказал, что Донбасс является очень сложным регионом с точки зрения обеспечения водоснабжения, поскольку водоносные горизонты там разрушены шахтами.Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении системы подачи воды в Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, николай азаров, вода, водоснабжение, донбасс, владимир зеленский
Новости, Николай Азаров, вода, водоснабжение, Донбасс, Владимир Зеленский

Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса

05:15 27.08.2022
 
© CC0, PixabayВода кран раковина руки
Вода кран раковина руки
© CC0, Pixabay
Читать в
Самой срочной задачей после освобождения Донбасса должно стать возобновление подачи воды во все населённые пункты. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Донбасс является очень сложным регионом с точки зрения обеспечения водоснабжения, поскольку водоносные горизонты там разрушены шахтами.

Представьте, когда такие многотысячные населенные пункты, как Донецк, Макеевка, Горловка лишены воды, на 15 этаже живут люди, нужна вода и для хозяйственных нужд, и для бойлеров, туалетов, техническая вода, помимо питьевой. Это первостепенные задачи, дальше уже все остальное

Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении системы подачи воды в Донбасс.
Николаев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 09:35
Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавамиПростые заботы "отрицательного роста"
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровводаводоснабжениеДонбассВладимир Зеленский
 
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