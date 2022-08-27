https://ukraina.ru/20220827/1038147527.html
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса - 27.08.2022 Украина.ру
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
Самой срочной задачей после освобождения Донбасса должно стать возобновление подачи воды во все населённые пункты. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:15
2022-08-27T05:15
2022-08-27T05:15
новости
николай азаров
вода
водоснабжение
донбасс
владимир зеленский
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Он рассказал, что Донбасс является очень сложным регионом с точки зрения обеспечения водоснабжения, поскольку водоносные горизонты там разрушены шахтами.Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении системы подачи воды в Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, вода, водоснабжение, донбасс, владимир зеленский
Новости, Николай Азаров, вода, водоснабжение, Донбасс, Владимир Зеленский
Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
Самой срочной задачей после освобождения Донбасса должно стать возобновление подачи воды во все населённые пункты. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Донбасс является очень сложным регионом с точки зрения обеспечения водоснабжения, поскольку водоносные горизонты там разрушены шахтами.
Представьте, когда такие многотысячные населенные пункты, как Донецк, Макеевка, Горловка лишены воды, на 15 этаже живут люди, нужна вода и для хозяйственных нужд, и для бойлеров, туалетов, техническая вода, помимо питьевой. Это первостепенные задачи, дальше уже все остальное
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении системы подачи воды в Донбасс.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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