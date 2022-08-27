https://ukraina.ru/20220827/1038147527.html

Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса

Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса - 27.08.2022 Украина.ру

Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса

Самой срочной задачей после освобождения Донбасса должно стать возобновление подачи воды во все населённые пункты. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-27T05:15

2022-08-27T05:15

2022-08-27T05:15

новости

николай азаров

вода

водоснабжение

донбасс

владимир зеленский

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Он рассказал, что Донбасс является очень сложным регионом с точки зрения обеспечения водоснабжения, поскольку водоносные горизонты там разрушены шахтами.Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении системы подачи воды в Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, николай азаров, вода, водоснабжение, донбасс, владимир зеленский