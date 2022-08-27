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"Ядерный шантаж": депутат объяснил, как Киев пытается оправдать свое бессилие
Атаками ЗАЭС Киев пытается оправдать свое бессилие - депутат
"Ядерный шантаж": депутат объяснил, как Киев пытается оправдать свое бессилие
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что атакуя ЗАЭС Киев расписывается в собственном бессилии
2022-08-27T04:30
2022-08-27T04:30
2022-08-27T04:30
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Он отметил, что атаки за Запорожскую атомную электростанцию являются переходом через все возможные красные линии и свидетельством перехода к террористическим действиям. На Западе пока еще не до конца понимают, что, если разразится ядерная катастрофа, жертвами могут стать не только граждане Украины или РФ, военнослужащие, но и значительная часть населения Европы.Об этом говорится и в принятом Советом Госдумы заявлении по вопросу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, рассказал Константин Затулин.Это свидетельство слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления, — и в этой ситуации он прибегает к шантажу, считает депутат.То есть это переход к оголтелым террористическим способам, которые должны напугать, и, при нынешней слабости киевского режима, все-таки заставить с ним считаться.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская аэс, запорожская область, константин затулин, украина
"Ядерный шантаж": депутат объяснил, как Киев пытается оправдать свое бессилие
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что атакуя ЗАЭС Киев расписывается в собственном бессилии
Он отметил, что атаки за Запорожскую атомную электростанцию являются переходом через все возможные красные линии и свидетельством перехода к террористическим действиям. На Западе пока еще не до конца понимают, что, если разразится ядерная катастрофа, жертвами могут стать не только граждане Украины или РФ, военнослужащие, но и значительная часть населения Европы.
Об этом говорится и в принятом Советом Госдумы заявлении по вопросу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, рассказал Константин Затулин.
В этом заявлении обращение и к ООН, и к МАГАТЭ, и к парламентам других государств протестовать и требовать прекращения этих ударов. Хочу сказать, само заседание и выступления выходили за рамки обсуждения ситуации на ЗАЭС. Я лично считаю, что всё, что происходит в связи с обстрелами, это ядерный шантаж Украины, ему подвергается не только РФ, но и Европа.
Константин Затулин
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Это свидетельство слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления, — и в этой ситуации он прибегает к шантажу, считает депутат.
То есть это переход к оголтелым террористическим способам, которые должны напугать, и, при нынешней слабости киевского режима, все-таки заставить с ним считаться.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте
на сайте Украина.ру.