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Черниговско-Полтавская операция. Как маршал Жуков освобождал левобережную Украину

Черниговско-Полтавская операция. Как маршал Жуков освобождал левобережную Украину - 26.08.2022 Украина.ру

Черниговско-Полтавская операция. Как маршал Жуков освобождал левобережную Украину

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T16:34

2022-08-26T16:34

2022-08-26T16:34

история

полтава

чернигов

1943

великая отечественная война

маршал жуков

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26 августа 1943 года силами Центрального, Воронежского и Степного фронтов началась одна из самых масштабных операций Великой Отечественной Войны – Черниговско-Полтавская. В её результате Красная Армия должна была освободить от немецко-фашистских захватчиков север левобережной Украины и занять плацдармы на правом, крутом и укреплённом врагом, берегу Днепра.Близилась к завершению битва на Курской дуге, враг отступал по всему Советско-немецкому фронту. Были уже освобождены: Курск, Орёл, Белгород и многие другие города нашей общей на тот момент советской Родины. 23 августа флаг победы взвился над центром Харькова, бои продолжались только в отдельных его районах.В Москве в Ставке Верховного Главнокомандующего (СВГК) задумались о порядке дальнейшего наступления на запад, в этом вопросе мнения советских стратегов разделились.Маршал Георгий Константинович Жуков и заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов предлагали проводить наступление поэтапно: сначала окружить и ликвидировать Донбасскую группировку противника, а уже потом развивать наступление на Днепровском направлении.Но у Сталина имелось другое мнение.Он считал, что наступать необходимо широким фронтом. В таком случае враг лишался возможности перебрасывать свои подкрепления с одного направления на другое. Днепр же, по мнению Верховного, требовалось форсировать с ходу, чтобы лишить противника возможности закрепиться на его берегах. Кроме того, при наступлении на фронте шириной порядка 700 километров немцам становилось намного сложнее определить направление главного удара.Так появился план битвы за Днепр, которую предполагалось провести в два этапа: на первом освободить левобережную Украину, на втором – Правобережье и Киев.В результате ещё до окончания Курской битвы в войска поступила директива, по которой Красной Армии приказывалось развернуть широкомасштабное наступление от Великих Лук до Азовского моря. Войскам Центрального, Воронежского, Степного, Южного и Юго-Западного фронтов предписывалось вести наступление на южном и юго-западном фасе Советско-германского фронта.Кроме того, чтобы лишить противника возможности перебросить войска с других фронтов, наступление разворачивалось и на западном стратегическом направлении. Так с августа по октябрь 1943 года проводились Смоленская, Брянская и Невельская наступательные операции.По разработанному в Ставке плану Черниговско-Полтавской стратегической наступательной операции, войскам предписывалось проведение фронтовых наступательных операций, которые должны были проводиться одновременно: Черниговско-Припятская – Центральным фронтом, Сумско-Прилукская – Воронежским и Полтавско-Кременчугская – Степным.Войскам Центрального фронта предписывалось нанести удар на Новгород-Северский – Глухов и развивать дальнейшее наступление по направлению Конотоп – Нежин – Киев. Воронежский фронт действовал на направлении главного удара по линии Полтава – Кременчуг, а вспомогательного – Зеньков – Миргород. Оба фронта должны были выйти к Днепру, постараться захватить переправы и плацдармы на его правом берегу.Степной фронт действовал в тесной связке с войсками левого фланга Воронежского фронта и после освобождения Харькова развивал наступление на Красноград – Верхнеднепровск, стремясь выйти к Днепру на участке Новый Орлик – Днепропетровск. Юго-Западному и Южному фронтам ставилась задача по освобождению Донбасса и последующего выхода на рубеж Днепра.Руководство Черниговско-Полтавской операцией было доверено маршалу Жукову.Наступление планировалось начать сразу после окончания Курской Битвы, без оперативной паузы, поэтому подготовка проводилась в сжатые сроки. Войска в наступлении сильно оторвались от своих тыловых баз, железнодорожное сообщение на освобождённых территориях только восстанавливалось, автотранспорта не хватало, и тем не менее, благодаря налаженной и самоотверженной работе тыловых служб, войска удалось обеспечить всем необходимым.На момент начала операции 26 августа 1943 года в ней были задействованы: Центральный фронт, командующий генерал армии Константин Константинович Рокосовский – 13-я, 48-я, 65-я, 60-я и 70-я общевойсковые, 2-я танковая и 16-я воздушная армии; Воронежский фронт, командующий генерал армии Николай Фёдорович Ватутин – 38-я, 40-я, 47-я, 27-я, 52-я общевойсковые и 4-я, 5-я, 6-я гвардейские общевойсковые, а также 1-я танковая и 2-я воздушная армии; Степной фронт, командующий генерал армии Иван Степанович Конев – 69-я, 57-я, 53-я и 7-я гвардейская общевойсковые, а так же 5-я гвардейская танковая и 5-я воздушная армии.Общая численность войск трёх фронтов составила 1 580 000 человек, 30 300 орудий и миномётов, 690 установок реактивного огня, 1 200 танков и "самоходок", 1 450 самолётов.Уже во время операции из резерва СВГК в состав фронтов были переданы 61-я, 37-я и 46-я общевойсковые, 3-я гвардейская танковая армии, а так же 1-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса. Но в то же время из состава фронтов в резерв вывели 70-ю общевойсковую армию, не принявшую в операции участия, а также 5-ю гвардейскую, 1-ю и 2-ю танковые армии.Со стороны немцев на левобережной Украине в полосе от Дмитровск-Орловского до Змиёва советским войскам противостояли 2-я армия группы армий "Центр" генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге, 4-я танковая и 8-я армии группы армий "Юг" генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, а также соединения 6-го и 4-го воздушных флотов.Таким образом, войска противника насчитывали 38 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 моторизованные, общей численностью более 700 000 человек, 7 200 орудий и миномётов, порядка 1 200 танков и штурмовых орудий, более 900 самолётов.Резервов у немцев на Восточном фронте уже практически не осталось, однако, им удалось усилить группировку на 27 дивизий, в том числе пять танковых и одну моторизированную, за счёт перевода войск с менее напряжённых участков Восточного фронта и с других театров военных действий.Немецкие войска после поражения на Курской Дуге были потрёпаны, но всё ещё представляли собой грозную силу.Наступать они уже не могли, но за время оккупации на подконтрольной территории враг создал мощные укрепрайоны и оборонительные рубежи, которые теперь советским войскам предстояло брать штурмом. Для обороны же у вермахта сил пока что было достаточно.Кроме того, видя мощь наступления Красной Армии и понимая, что в степи сдержать его вряд ли удастся, 11 августа Гитлер приказал возводить укрепления по линии река Нарва – река Сож – среднее течение Днепра – река Молочная. Фюрер рассчитывал, что этот, так называемый, Восточный вал остановит наступление Красной Армии и позволит провести перегруппировку собственных войск для зимней наступательной кампании 1943-1944 годов. Нацистская пропаганда даже самоуверенно называла этот вал непреступным. Сам Гитлер говорил: "Скорее Днепр поменяет течение, нежели русские переправятся через него…"При постройке Восточного вала немцы использовали топографию правого берега Днепра: он значительно более крутой и обрывистый, чем пологий левый берег. Но и на левом берегу создавались укрепления – так называемы предмостные или тет-де-пон. Для строительства оборонительных рубежей немцы сгоняли местное население, использовали рабский труд военнопленных.Однако времени у врага оставалось мало, а потому на территории Украины оборонительные сооружения Восточного вала он успел возвести только на участках наиболее вероятного форсирования реки, а именно в районах Кременчуга, Запорожья и Никополя.26 августа 1943 года после продолжительной артиллерийской подготовки, имея превосходство в живой силе в 2,3 раза, по орудиям и миномётам в 4,2 раза, по самолётам в 1,6 раза, а по танкам и "самоходкам" располагая приблизительно равным с противником количеством, части Центрального, Воронежского и Степного фронтов перешли в наступление.На Центральном фронте войска 48-й и 65-й армий встретили упорное сопротивление 2-й немецкой полевой армии. За первые два дня боёв они отразили двенадцать вражеских контратак – немцы смогли оперативно подтянуть к месту прорыва четыре дивизии: две танковые и две пехотные.27 августа вступила в бой 2-я танковая армия Центрального фронта, которая во взаимодействии с частями 65-й армии освободила Севск. Но развить наступление дальше Рокоссовскому никак не удавалось, на Новгород-Северском направлении продолжались упорные бои. К концу дня 31 августа войска 48-й и 65-й армий смогли вклиниться в оборону противника всего на 20-25 километров.Значительно лучше обстояли дела у 60-й армии генерал-лейтенанта Ивана Даниловича Черняховского.Умело используя данные разведки о слабых местах вражеской обороны, его соединения глубоко проникали в немецкий укрепрайон: 30 августа они освободили Глухов, 31-го – Рыльск и, прорвавшись в глубину на 60 километров, вступили на территорию УССР.Войска Воронежского и Степного фронтов до конца августа смогли продвинуться только на 30 километров – немцы стремились обезопасить от фланговых ударов Донбасскую группировку, и упорно держали свою оборону. Ожесточённые бои завязались в районах населённых пунктов Валки, Зеньков и Люботин.6 сентября Ставка внесла в план операции и взаимодействия трёх фронтов значительные изменения: устанавливались новые разграничительные линии, изменялись направления основных ударов. Воронежский фронт, получив из резерва Ставки 3-ю гвардейскую танковую армию и 1-й гвардейский кавалерийский корпус из состава Юго-Западного фронта, нацелился на Киев.Центральному фронту из резерва Ставки передали 61-ю армию и 7-й гвардейский кавалерийский корпус, правым флангом он теперь нацеливался на Гомель, а левым на Чернигов. Степной фронт, получив из резерва Ставки 37-ю армию, из состава Воронежского фронта 5-ю гвардейскую и от Юго-Западного – 46-ю, перенаправлялся на Полтаву и Кременчуг. То есть все три полосы наступления этих фронтов сдвинулись севернее.Наступление Красной Армии набирало обороты, и к середине сентября враг, дрогнув, начал поспешный отвод частей за Днепр. При этом, отступая, арьергарды противника уничтожали за собой все переправы.Соединения Красной Армии при поддержке авиации старались препятствовать этому, а также не давать противнику удерживать промежуточные оборонительные рубежи. Передовые советские части вышли к Днепру уже 19 сентября, спустя четыре дня, подошли основные силы.По приказу Ставки форсирование реки началось сразу сходу по всей полосе наступления всех трёх фронтов.В первые же дни советские войска захватили на правом берегу Днепра 21 плацдарм: 7 в полосе Центрального фронта, 9 – Воронежского и 5 – Степного. Ожесточённые бои за их расширение и удержание продолжались весь октябрь.Чтобы враг не успел перегруппироваться, штатные плавсредства и понтонные парки не дожидались, к тому же из-за нехватки горючего они почти все отстали в пути. Пехоте и артиллерии приходилось переправляться на подручных средствах, а вот переправить танки не было никакой возможности.В результате вся тяжесть кровавых боёв за плацдармы первых дней легла на стрелковые соединения фронтов. Сильно выручала авиация, которая круглосуточно наносила по позициям врага удары.Черниговско-Полтавская операция стала самой масштабной наступательной операцией Красной Армии после наступления по Сталинградом.Три фронта всего за месяц боёв в полосе свыше 700 километров продвинулись на запад на 250-300 километров. Темпы наступления местами составляли до 30 километров в день. Были освобождены важные экономические районы с десятками миллионов жителей. Немецкое командование недооценило мощь Красной Армии и возросший уровень советских командиров, оно оказалось неготовым к удару сразу трёх советских фронтов и к их "прыжку" за Днепр.Победа далась дорогой ценой: безвозвратные потери Красной армии составили 102 957 человек, санитарные – 324 995, общие 427 952. Кроме того были потеряны 916 орудий и миномётов, 1140 танков, 269 самолётов. Немецкие общие потери составили порядка 321 000 человек.Однако теперь почти всё Левобережье было освобождено от вражеского присутствия, а с плацдармов на правом берегу Днепра открывался путь к окончательному освобождению Украины, Крыма и выходу Красной Армии на довоенные границы СССР.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, полтава, чернигов, 1943, великая отечественная война, маршал жуков