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В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу
В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу - 26.08.2022 Украина.ру
В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу
В Харькове уволили начальника департамента земельных отношений Сергея Колесника после того, как он покинул Украину и выложил в соцсетях фотографии из Ниццы. Об увольнении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов
2022-08-26T13:15
2022-08-26T13:15
2022-08-26T13:15
новости
харьков
чиновник
увольнение
украина
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Терехов записал видеообращение, в котором с серьезным выражением лица осудил Колесника. Последний таинственным образом смог уехать с Украины и оказался в Ницце. Узнал об этом Терехов якобы только из соцсетей – Колесник публиковал фотографии и попал в эпицентр скандала в украинских СМИ.Пока Терехов решал судьбу Колесника, чиновник удалил все фотографии из соцсети и закрыл доступ к страничке. Украинские СМИ пишут, что на фотографиях Терехов с семьей посещал дорогие магазины, катался на автомобиле стоимостью в 200 тыс. долларов с харьковскими номерами, заселился в один из самых дорогих отелей Ниццы. При этом никто из украинских чиновников не объяснил, как Колесник смог выехать из страны, из которой выезд для мужчин от 18 до 60 лет без веских оснований запрещен.
https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, чиновник, увольнение, украина
Новости, Харьков, чиновник, увольнение, Украина
В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу
В Харькове уволили начальника департамента земельных отношений Сергея Колесника после того, как он покинул Украину и выложил в соцсетях фотографии из Ниццы. Об увольнении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов
Терехов записал видеообращение, в котором с серьезным выражением лица осудил Колесника. Последний таинственным образом смог уехать с Украины и оказался в Ницце. Узнал об этом Терехов якобы только из соцсетей – Колесник публиковал фотографии и попал в эпицентр скандала в украинских СМИ.
"Уволен за поведение, которое не совместимо сегодня в условиях войны со статусом человека, который находится на государственной службе. Это урок для всех. Для всех. Хочу, чтобы вы это понимали. И такое будет с каждым, кто позволяет себе такие выходки", - сказал по-русски Терехов.
Пока Терехов решал судьбу Колесника, чиновник удалил все фотографии из соцсети и закрыл доступ к страничке. Украинские СМИ пишут, что на фотографиях Терехов с семьей посещал дорогие магазины, катался на автомобиле стоимостью в 200 тыс. долларов с харьковскими номерами, заселился в один из самых дорогих отелей Ниццы. При этом никто из украинских чиновников не объяснил, как Колесник смог выехать из страны, из которой выезд для мужчин от 18 до 60 лет без веских оснований запрещен.