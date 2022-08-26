https://ukraina.ru/20220826/1038149422.html

В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу

В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу - 26.08.2022 Украина.ру

В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу

В Харькове уволили начальника департамента земельных отношений Сергея Колесника после того, как он покинул Украину и выложил в соцсетях фотографии из Ниццы. Об увольнении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

2022-08-26T13:15

2022-08-26T13:15

2022-08-26T13:15

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харьков

чиновник

увольнение

украина

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Терехов записал видеообращение, в котором с серьезным выражением лица осудил Колесника. Последний таинственным образом смог уехать с Украины и оказался в Ницце. Узнал об этом Терехов якобы только из соцсетей – Колесник публиковал фотографии и попал в эпицентр скандала в украинских СМИ.Пока Терехов решал судьбу Колесника, чиновник удалил все фотографии из соцсети и закрыл доступ к страничке. Украинские СМИ пишут, что на фотографиях Терехов с семьей посещал дорогие магазины, катался на автомобиле стоимостью в 200 тыс. долларов с харьковскими номерами, заселился в один из самых дорогих отелей Ниццы. При этом никто из украинских чиновников не объяснил, как Колесник смог выехать из страны, из которой выезд для мужчин от 18 до 60 лет без веских оснований запрещен.

https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html

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новости, харьков, чиновник, увольнение, украина