"Государство-обрубок без выхода к морю": Зеленскому есть за что благодарить Байдена

"Государство-обрубок без выхода к морю": Зеленскому есть за что благодарить Байдена - 26.08.2022 Украина.ру

"Государство-обрубок без выхода к морю": Зеленскому есть за что благодарить Байдена

В четврег, 25 августа, президенты США и Украины провели телефонный разговор. В беседе, как рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер поздравил коллегу с Днём независимости, заверил в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона, выразил восхищение украинским народом и ВСУ, «которые продолжают вдохновлять мир своей приверженностью принципам свободы».«Я знаю, что это горестно-радостная годовщина, но я ясно дал понять, что Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Украину и её народ в их борьбе за защиту своего суверенитета», — написал президент США Джо Байден в Twitter.В заявлении Белого дома, опубликованного по итогам переговоров, говорится, что лидеры двух стран призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и обеспечить доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к станции.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter: «Провёл прекрасный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа в сфере безопасности и финансовую со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины».А благодарить действительно есть за что — Штаты остаются лидерами по объёму предоставленной Украине с начала спецоперации РФ помощи. По сведениям Кильского института мировой экономики, в период с 24 февраля по 3 августа Вашингтон оказал Киеву военную поддержку на сумму € 25 млрд, финансовую — на € 10 млрд, гуманитарную — на € 9 млрд. Для сравнения, Великобритания занимает 2-е место с гораздо более скромными показателями: €4 млрд, чуть более € 2 млрд и € 0,38 млрд соответственно.24 августа Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $ 2,98 млрд на системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, средства борьбы с беспилотниками и радары, подчеркнув, что это крупнейший на сегодняшний день пакет помощи США в области безопасности.Подарок ко Дню независимости, так сказать.Вашингтон крайне недоволен ЗеленскимОднако самое интересное остаётся между строк официальных заявлений.В самом начале военной спецоперации РФ западные страны не спешили поставлять Киеву вооружения, выжидая, смогут ли украинцы сами защитить свою страну, говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, докладывая обстановку 24 февраля Зеленскому, находившемуся в бункере, написала американская газета The Washington Post 24 августа. Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил изданию эту информацию, пояснив, что в Белом доме полагали, что «Украина быстро проиграет». США передавали Киеву переносные комплексы Stinger и Javelin, которые, как предполагала американская сторона, впоследствии будут использоваться в партизанской борьбе. Но в марте срочно начали поставлять артиллерийское оборудование и боеприпасы.Поставки вооружения на Украину налажены, но доверия к Зеленскому как не было, так и нет.Колумнист газеты The New York Times Томас Фридман рассказал, что в кулуарах у американских должностных лиц гораздо больше беспокойства по поводу руководства Украины, чем об этом говорят.«Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную натуру. На протяжении последних месяцев украинский президент наслаждался беспрерывной лестью со стороны американской прессы и публики, включая знаменитостей. Однако теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке. Всего за несколько дней риторика заметно изменилась. <...> Внезапно даже Западное крыло (Белого дома, где расположен рабочий кабинет президента США. — Ред.) начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — написал в колонке для журнала Newsweek Стив Кортес, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа.На брифинге 25 августа после завершения переговоров на высшем уровне журналисты спросили Карин Жан-Пьер, доверяет ли Байден Зеленскому и считает ли необходимым дать ему гарантии в этой связи.«Мы поддерживаем президента Зеленского и его борьбу за свободу, — ответила дежурной фразой пресс-секретарь Белого дома. — Кремль хочет, чтобы Украина была демократией, но она и есть демократия. Это суверенная страна. Мы объявили о транше в размере $ 3 млрд, что свидетельствует о нашей долгосрочной поддержке Украины. Мы будем продолжать поддерживать её до тех пор, пока ей нужна наша помощь. Она борется за свою демократию, и это важно. Мы были невероятно впечатлены тем, что она смогла сделать».Без помощи западных стран Украина не могла бы ничего сделать, констатировала The Washington Post в статье о полугодовых итогах спецоперации. О том, что ВСУ будет очень тяжело, а шансы на успех почти равны нулю, зарубежные партнёры говорили украинским властям ещё 24 февраля, отмечала газета в публикации от 24 августа. Об этом Зеленского предупреждали и украинские военные специалисты.США подталкивают Украину к скорейшим переговорам с РоссиейОднако и нынешние поставки вооружений Вашингтона не слишком-то помогают ВСУ, оказавшимся в непростом положении. Агентство Bloomberg указывает, что последний пакет военной помощи США включает в том числе 6 передвижных ЗРК NASAMS, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, но в нём нет ракетной системы большой дальности HIMARS. Таким образом, этот пакет направлен на долгосрочную перспективу, а не на содействие скорейшему контрнаступлению украинской армии, которое власти страны анонсируют несколько недель кряду.Эксперт в области безопасности Роберт Фарли в колонке для американского издания 19FortyFive предупреждает, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение, если попытаются начать наступление на юге страны и в Донбассе.«Неудачное контрнаступление будет драматическим поражением для Украины. В дополнение к политическим последствиям, которые будут включать в себя повышение боевого духа армии России и потерю поддержки Украины на Западе, захлебнувшееся наступление вскроет бреши украинской обороны, что позволит России в ходе контрударов захватить дополнительные территории», — пишет Фарли.Впрочем, как рассказал военнослужащий ВСУ изданию «Страна.ua», украинское командование даже не обсуждает возможность наступления на Херсон из-за тотального превосходства российской артиллерии: на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.А на взгляд директора Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински, главная проблема ВСУ заключается в другом — в состоянии личного состава армии.«Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», — отмечает эксперт в статье для издания The Hill.Из-за беспредела в рядах украинской армии многие иностранные наёмники отказались от сотрудничества с ВСУ и уехали с Украины. Обращение к властям Украины с просьбой повлиять на ситуацию результатов не дало. Несколько наёмников, разочарованных в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, рассказали немецкому журналу Spiegel, что им было стыдно выполнять приказы ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности. Кроме того, командиры нередко бросали их на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления, без последующей эвакуации из опасных районов, а торговля оружием — привычное дело для солдат ВСУ.Киев постоянно заявляет, что расклад сил на поле боя определяют позиции сторон за столом переговоров. Но проведение переговоров сейчас в планы Белого дома не вписывается. Байден не позволит Зеленскому вести переговоры с Россией как минимум ещё полтора месяца, поскольку у него на носу промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократы имеют все шансы утратить контроль над одной, а то и над обеими палатами, а украинская тематика же давно стала важной составляющей внутренней американской политики. Поэтому президент США будет раскручивать карту «российской агрессии на Украине» по максимуму.Тем временем бывшие высокопоставленные чиновники предупреждают, что когда Зеленский решится пойти на переговоры с Россией, точнее, когда ему разрешат это сделать, будет уже слишком поздно — Украины как государства не будет.Бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк в интервью РИА «Новости» заявил: «Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займёт Одессу и захватит их доступ к Чёрному морю. У Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. Думаю, что это нереалистично».Дуглас Макгрегор, который в период правления Трампа занимал пост советника главы Пентагона, в колонке для журнала The American Conservative объяснил, чем грозит Украине утрата выхода к морю — она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей». Причём, по словам Макгрегора, чем больше США будут наращивать военную помощь Украине, тем больше шансов на реализацию этого сценария.«Потеря доступа к Чёрному морю нанесёт катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает её государством-обрубком без выхода к морю», — вторит газета The National Interest.Американские власти стремятся затянуть конфликт на Украине максимально надолго, хотя прекрасно осознают бедственное положение ВСУ. По словам Дугласа Макгрегора, знают о проигрыше Киева и агенты ЦРУ. К тому же время играет против Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN так и сказал: «Мы знаем, что время — не на стороне Украины».Тем не менее, заокеанские кураторы не спешат предпринимать меры для спасения своих подопечных. После переговоров президентов пресс-секретаря Белого дома спросили, собирается ли Байден встретиться с Зеленским, но вопрос так и повис в воздухе. Хотя все условия для переговоров с глазу на глаз есть: и Зеленский, и Байден собираются выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, причём с разницей в 1 день: Байден — 20 сентября, Зеленский — 21-го. Штаб-квартира Организации традиционно становится переговорной площадкой для политиков со всего мира. Именно там в 2019 году состоялась встреча Зеленского с Трампом.

