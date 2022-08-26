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Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик
Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик - 26.08.2022 Украина.ру
Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик
В Лондоне во время концерта комика Максима Галкина отчаянно закричала женщина. Очевидцы сообщили, что она пыталась проникнуть на сцену, сообщает "Рамблер" 26 августа
2022-08-26T12:45
2022-08-26T12:45
2022-08-26T12:45
новости
галкин
концерт
лондон
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Издание сообщает, что ролик, который артист выложил в соцсети обработан таким образом, что часть записи, которая идет после инцидента, на самом деле была снята до него. То есть, выступление Галкина прервалось из-за инцидента.Скандалы на концертах юмориста происходят часто в последнее время: вовремя выступления в Израиле в него бросили яблоко, а на концерте в Юрмале двое зрителей устроили драку из-за политических разногласий.С начала спецоперации Галкин вместе с супругой, советской и российской певицей Аллой Пугачевой, проживает в Израиле, дает концерты в Прибалтике. Артист нередко позволяет себе антироссийские замечания, оскорбляя президента РФ Владимира Путина и российский народ.
https://ukraina.ru/20220823/1037998591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, концерт, лондон
Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик
В Лондоне во время концерта комика Максима Галкина отчаянно закричала женщина. Очевидцы сообщили, что она пыталась проникнуть на сцену, сообщает "Рамблер" 26 августа
Издание сообщает, что ролик, который артист выложил в соцсети обработан таким образом, что часть записи, которая идет после инцидента, на самом деле была снята до него. То есть, выступление Галкина прервалось из-за инцидента.
Скандалы на концертах юмориста происходят часто в последнее время: вовремя выступления в Израиле в него бросили яблоко, а на концерте в Юрмале двое зрителей устроили драку из-за политических разногласий.
С начала спецоперации Галкин вместе с супругой, советской и российской певицей Аллой Пугачевой, проживает в Израиле, дает концерты в Прибалтике. Артист нередко позволяет себе антироссийские замечания, оскорбляя президента РФ Владимира Путина и российский народ.