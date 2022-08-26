https://ukraina.ru/20220826/1038146603.html
Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!
Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных! - 26.08.2022 Украина.ру
Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!
29 июля в селе Брилёвка Херсонской области произошла страшная трагедия, в результате которой погибло семь человек, в том числе – трое детей. Село в руинах. По... Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T12:39
2022-08-26T12:39
2022-08-26T12:39
видео
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29 июля в селе Брилёвка Херсонской области произошла страшная трагедия, в результате которой погибло семь человек, в том числе – трое детей. Село в руинах. По расположенной там железнодорожной станции был нанесен удар украинскими ракетами, что привело к масштабным разрушениям. Наводчики были пойманы и доставлены на место преступления.Однако страшнее всего тот факт, что убийцами оказались соседи погибшей семьи. Двое мужчин привели на место, где по их вине погибла семья с детьми. Они на коленях просят прощения, однако им это не поможет. Жуткие подробности – в нашем спецрепортаже.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
29 июля в селе Брилёвка Херсонской области произошла страшная трагедия, в результате которой погибло семь человек, в том числе – трое детей. Село в руинах. По расположенной там железнодорожной станции был нанесен удар украинскими ракетами, что привело к масштабным разрушениям. Наводчики были пойманы и доставлены на место преступления.
Однако страшнее всего тот факт, что убийцами оказались соседи погибшей семьи. Двое мужчин привели на место, где по их вине погибла семья с детьми. Они на коленях просят прощения, однако им это не поможет. Жуткие подробности – в нашем спецрепортаже.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.