https://ukraina.ru/20220826/1038146603.html

Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!

Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных! - 26.08.2022 Украина.ру

Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!

29 июля в селе Брилёвка Херсонской области произошла страшная трагедия, в результате которой погибло семь человек, в том числе – трое детей. Село в руинах. По... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T12:39

2022-08-26T12:39

2022-08-26T12:39

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29 июля в селе Брилёвка Херсонской области произошла страшная трагедия, в результате которой погибло семь человек, в том числе – трое детей. Село в руинах. По расположенной там железнодорожной станции был нанесен удар украинскими ракетами, что привело к масштабным разрушениям. Наводчики были пойманы и доставлены на место преступления.Однако страшнее всего тот факт, что убийцами оказались соседи погибшей семьи. Двое мужчин привели на место, где по их вине погибла семья с детьми. Они на коленях просят прощения, однако им это не поможет. Жуткие подробности – в нашем спецрепортаже.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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