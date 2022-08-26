https://ukraina.ru/20220826/1038144947.html

Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео

Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео - 26.08.2022 Украина.ру

Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео

Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал, как долго Европа готова воевать с Россией руками украинцев, чем чревато убийство Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T12:12

2022-08-26T12:12

2022-08-26T12:12

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Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал, как долго Европа готова воевать с Россией руками украинцев, чем чревато убийство Дарьи Дугиной, а также о том, в какой реальности живет Запад и на что рассчитывает, заявляя о том, что Крым вернется в состав Украины:00:50 – Макрон заявил об окончании "периода изобилия": на какие жертвы готов пойти ЕС?07:15 – Итоги "Крымской платформы": когда Запад перестанет жить в параллельной реальности?10:30 – Полгода СВО: ожидания и реальность;14:55 – Убийство Дарьи Дугиной: на что рассчитывала СБУ и каким должен быть наш ответ?Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что в настоящее время мир переживает "конец изобилия, конец бесплатной ликвидности", необходимо готовиться к последствиям кризиса.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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