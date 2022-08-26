https://ukraina.ru/20220826/1038144947.html
Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео
Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео
Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал, как долго Европа готова воевать с Россией руками украинцев, чем чревато убийство Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T12:12
2022-08-26T12:12
2022-08-26T12:12
видео
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Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал, как долго Европа готова воевать с Россией руками украинцев, чем чревато убийство Дарьи Дугиной, а также о том, в какой реальности живет Запад и на что рассчитывает, заявляя о том, что Крым вернется в состав Украины:00:50 – Макрон заявил об окончании "периода изобилия": на какие жертвы готов пойти ЕС?07:15 – Итоги "Крымской платформы": когда Запад перестанет жить в параллельной реальности?10:30 – Полгода СВО: ожидания и реальность;14:55 – Убийство Дарьи Дугиной: на что рассчитывала СБУ и каким должен быть наш ответ?Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что в настоящее время мир переживает "конец изобилия, конец бесплатной ликвидности", необходимо готовиться к последствиям кризиса.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал, как долго Европа готова воевать с Россией руками украинцев, чем чревато убийство Дарьи Дугиной, а также о том, в какой реальности живет Запад и на что рассчитывает, заявляя о том, что Крым вернется в состав Украины:
00:50 – Макрон заявил об окончании "периода изобилия": на какие жертвы готов пойти ЕС?
07:15 – Итоги "Крымской платформы": когда Запад перестанет жить в параллельной реальности?
10:30 – Полгода СВО: ожидания и реальность;
14:55 – Убийство Дарьи Дугиной: на что рассчитывала СБУ и каким должен быть наш ответ?
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что в настоящее время мир переживает "конец изобилия, конец бесплатной ликвидности", необходимо готовиться к последствиям кризиса.