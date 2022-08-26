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В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем

В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем - 26.08.2022 Украина.ру

В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем

Новый пакет военной помощи США киевскому режиму на сумму почти в три миллиарда долларов отличается от предыдущих не только своими размерами. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 августа в журнале The American Conservative

2022-08-26T11:44

2022-08-26T11:44

2022-08-26T12:22

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Там отмечается, что предыдущие поставки осуществлялись, в основном, с армейских складов, а вооружения для нового пакета будут заказываться напрямую у подрядчиков Пентагона.Газета напоминает слова президента США Джо Байдена о том, что прямое обращение к подрядчикам позволит киевскому режиму оперативно получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и радары.Автор напоминает, что в карманы подрядчиков Пентагона пошло до половины из 14 триллионов долларов, потраченных Пентагоном за два десятилетия афганской авантюры. Вывод американских войск из Афганистана разочаровал компании американского ВПК, но как только один затяжной конфликт подошел к концу, на помощь производителям оружия пришёл другой.Это происходит несмотря на то, что у США мало национальных интересов на Украине, а потерять можно очень многое, учитывая, что Россия является ядерной державой, отмечает издание.Новый пакет военной помощи США киевскому режиму проходит незамеченным в новостях – внимание общественности занимают высокая инфляция, юридические баталии по вопросу об абортах, рейд ФБР на поместье экс-президента Дональда Трампа и промежуточные выборы в стране. Однако поток средств американских налогоплательщиков, расходуемых на ненужную американцам поддержку конфликта на Украине, никуда не исчезает, замечает автор.Сумма в почти 14 миллиардов долларов, потраченных американской администрацией в этом году на Украине, в полтора раза превосходит бюджет Национального научного фонда, отмечается в статье.Большинство американских сенаторов от обеих ведущих партий США не осмеливаются выступать против новой "дойной коровы" отечественного ВПК, сообщает автор. Одним из немногих исключений является республиканец Дэн Бишоп.

https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html

https://ukraina.ru/20220429/1033875180.html

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новости, джо байден, впк, пентагон, военная помощь, киевский режим