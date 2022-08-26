В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем - 26.08.2022 Украина.ру
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В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем
В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем - 26.08.2022 Украина.ру
В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем
Новый пакет военной помощи США киевскому режиму на сумму почти в три миллиарда долларов отличается от предыдущих не только своими размерами. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 августа в журнале The American Conservative
2022-08-26T11:44
2022-08-26T12:22
новости
джо байден
впк
пентагон
военная помощь
киевский режим
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Там отмечается, что предыдущие поставки осуществлялись, в основном, с армейских складов, а вооружения для нового пакета будут заказываться напрямую у подрядчиков Пентагона.Газета напоминает слова президента США Джо Байдена о том, что прямое обращение к подрядчикам позволит киевскому режиму оперативно получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и радары.Автор напоминает, что в карманы подрядчиков Пентагона пошло до половины из 14 триллионов долларов, потраченных Пентагоном за два десятилетия афганской авантюры. Вывод американских войск из Афганистана разочаровал компании американского ВПК, но как только один затяжной конфликт подошел к концу, на помощь производителям оружия пришёл другой.Это происходит несмотря на то, что у США мало национальных интересов на Украине, а потерять можно очень многое, учитывая, что Россия является ядерной державой, отмечает издание.Новый пакет военной помощи США киевскому режиму проходит незамеченным в новостях – внимание общественности занимают высокая инфляция, юридические баталии по вопросу об абортах, рейд ФБР на поместье экс-президента Дональда Трампа и промежуточные выборы в стране. Однако поток средств американских налогоплательщиков, расходуемых на ненужную американцам поддержку конфликта на Украине, никуда не исчезает, замечает автор.Сумма в почти 14 миллиардов долларов, потраченных американской администрацией в этом году на Украине, в полтора раза превосходит бюджет Национального научного фонда, отмечается в статье.Большинство американских сенаторов от обеих ведущих партий США не осмеливаются выступать против новой "дойной коровы" отечественного ВПК, сообщает автор. Одним из немногих исключений является республиканец Дэн Бишоп.
https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html
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новости, джо байден, впк, пентагон, военная помощь, киевский режим
Новости, Джо Байден, ВПК, Пентагон, военная помощь, киевский режим

В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем

11:44 26.08.2022 (обновлено: 12:22 26.08.2022)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Новый пакет военной помощи США киевскому режиму на сумму почти в три миллиарда долларов отличается от предыдущих не только своими размерами. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 августа в журнале The American Conservative
Там отмечается, что предыдущие поставки осуществлялись, в основном, с армейских складов, а вооружения для нового пакета будут заказываться напрямую у подрядчиков Пентагона.
Газета напоминает слова президента США Джо Байдена о том, что прямое обращение к подрядчикам позволит киевскому режиму оперативно получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и радары.

Слова президента прозвучали нежной музыкой для военно-промышленного комплекса, который наживается на идее, что Соединённые Штаты могут избавить мир от всей несправедливости, имея достаточное количество бомб и пуль

Брэдли Девлин
Обозреватель The American Conservative
Автор напоминает, что в карманы подрядчиков Пентагона пошло до половины из 14 триллионов долларов, потраченных Пентагоном за два десятилетия афганской авантюры. Вывод американских войск из Афганистана разочаровал компании американского ВПК, но как только один затяжной конфликт подошел к концу, на помощь производителям оружия пришёл другой.
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23 мая, 16:01
«Для них это благо». Крашенинникова раскрыла главных бенефициаров американской военной помощи КиевуОсновная часть из 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон выделяет киевскому режиму, достанется американскому ВПК. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова
Это происходит несмотря на то, что у США мало национальных интересов на Украине, а потерять можно очень многое, учитывая, что Россия является ядерной державой, отмечает издание.
Новый пакет военной помощи США киевскому режиму проходит незамеченным в новостях – внимание общественности занимают высокая инфляция, юридические баталии по вопросу об абортах, рейд ФБР на поместье экс-президента Дональда Трампа и промежуточные выборы в стране. Однако поток средств американских налогоплательщиков, расходуемых на ненужную американцам поддержку конфликта на Украине, никуда не исчезает, замечает автор.
Сумма в почти 14 миллиардов долларов, потраченных американской администрацией в этом году на Украине, в полтора раза превосходит бюджет Национального научного фонда, отмечается в статье.
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Большинство американских сенаторов от обеих ведущих партий США не осмеливаются выступать против новой "дойной коровы" отечественного ВПК, сообщает автор. Одним из немногих исключений является республиканец Дэн Бишоп.

"Мы не больше не должны посылать Украине ни доллара, не говоря уже о трёх миллиардах. … Мы не можем собрать даже часть этой суммы для охраны нашей собственной границы", - сказал он изданию.

 
НовостиДжо БайденВПКПентагонвоенная помощькиевский режим
 
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