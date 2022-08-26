Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян - 26.08.2022 Украина.ру
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Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян - 26.08.2022 Украина.ру
Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. Об этом 25 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского
2022-08-26T08:26
2022-08-26T08:38
визы
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По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза.Издание называет это предложение "компромиссом", направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян."Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться", — пишет Bloomberg.В последнее время некоторые европейские страны выступают с призывами запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенской зоны. Идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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визы, новости, россия, въезд
визы, Новости, Россия, въезд

Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

08:26 26.08.2022 (обновлено: 08:38 26.08.2022)
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
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Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. Об этом 25 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского
По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза.

"Это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро", — говорится в публикации.

Издание называет это предложение "компромиссом", направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.
"Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться", — пишет Bloomberg.
В последнее время некоторые европейские страны выступают с призывами запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенской зоны.
Идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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