https://ukraina.ru/20220826/1038091275.html

Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать

Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать - 26.08.2022 Украина.ру

Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать

На освобожденных Россией территориях Украины активизировались диверсанты, жители Херсонской и Запорожской областей ждут публичных казней на площадях городов. России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков

2022-08-26T04:45

2022-08-26T04:45

2022-08-26T04:45

новости

сергей марков

контрразведка

украина

сво

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Количество терактов и потерь будет сокращаться, предположил Марков, при жесткой организации контрразведки и охране сотрудников. Граждане также могут сами выявлять радикалов и звонить на горячие линии, заключил Марков.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220801/1037054360.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей марков, контрразведка, украина, сво