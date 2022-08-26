Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
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На освобожденных Россией территориях Украины активизировались диверсанты, жители Херсонской и Запорожской областей ждут публичных казней на площадях городов. России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
"Нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей. И не бояться людей подозрительных арестовывать и высылать куда-то подальше", - сказал Марков.
Количество терактов и потерь будет сокращаться, предположил Марков, при жесткой организации контрразведки и охране сотрудников. Граждане также могут сами выявлять радикалов и звонить на горячие линии, заключил Марков.
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1 августа, 05:00Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в ХерсонеС 2015 года Служба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай потери контроля над землями, рассказал перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру