Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать - 26.08.2022 Украина.ру
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Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать
Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать - 26.08.2022 Украина.ру
Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать
На освобожденных Россией территориях Украины активизировались диверсанты, жители Херсонской и Запорожской областей ждут публичных казней на площадях городов. России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T04:45
2022-08-26T04:45
новости
сергей марков
контрразведка
украина
сво
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Количество терактов и потерь будет сокращаться, предположил Марков, при жесткой организации контрразведки и охране сотрудников. Граждане также могут сами выявлять радикалов и звонить на горячие линии, заключил Марков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220801/1037054360.html
Украина.ру
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новости, сергей марков, контрразведка, украина, сво
Новости, Сергей Марков, контрразведка, Украина, СВО

Политолог предложил арестовывать подозрительных и "куда-то подальше" высылать

04:45 26.08.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
© ФСБ РФ
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На освобожденных Россией территориях Украины активизировались диверсанты, жители Херсонской и Запорожской областей ждут публичных казней на площадях городов. России нужен аналог советской контрразведки "Смерш" и бдительные граждане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
"Нужно задействовать всю эффективность вот этих организаций "Смерть шпионам", это должно быть максимально жесткое выявление ячеек, сетей. И не бояться людей подозрительных арестовывать и высылать куда-то подальше", - сказал Марков.
Количество терактов и потерь будет сокращаться, предположил Марков, при жесткой организации контрразведки и охране сотрудников. Граждане также могут сами выявлять радикалов и звонить на горячие линии, заключил Марков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 05:00
Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в ХерсонеС 2015 года Служба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай потери контроля над землями, рассказал перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСергей МарковконтрразведкаУкраинаСВО
 
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