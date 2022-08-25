https://ukraina.ru/20220825/1038098755.html

"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля

"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля - 25.08.2022 Украина.ру

"Прикрывая звезду трезубом". Почему украинский епископ объявил бандеровцев агентам Кремля

Во время немецкой оккупации Украины в церковной истории этого региона сложилась драматическая ситуация. Третий Рейх в своей религиозной политике тяготел к тому, Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T16:00

2022-08-25T16:00

2022-08-25T16:00

история

православие

волынь

1943

оун-упа

партизаны

коллаборационисты

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Во время немецкой оккупации Украины в церковной истории этого региона сложилась драматическая ситуация. Третий Рейх в своей религиозной политике тяготел к тому, чтобы на оккупированных территориях не было некоей "единой веры и единой Церкви". И украинские националистические круги продвижению этих идей только способствовали.Когда немцы захватили запад Украины, там сразу же нашлись активисты, которые заговорили о возрождении "украинской автокефальной церкви". Раскольнической и сектантской, по сути, структуры, которая возникла в 20-е годы XX века. Первоначально большевики ей даже способствовали, как и прочим раскольническим силам внутри русской церкви. Но затем основные цели в борьбе с религией были достигнуты, и политика советской власти в отношении украинских автокефалов изменилась, их "церковь", была, фактически ликвидирована.Немецкая оккупация предоставила украинским автокефалам второй шанс. Поскольку УАПЦ опиралась на идеи радикального национализма, а её деятели сразу же приняли сторону гитлеровской Германии, эта "церковь" при помощи оккупационных властей довольно быстро появилась на территории западной Украины.Параллельно там же существовала и Украинская автономная Церковь. "Автономисты", несмотря на объявление своей максимальной независимости от Русской Церкви, продолжали с ней евхаристическое общение. И после войны, были без проблем приняты назад Москвой.Вполне понятно, что на "автономистов" давили, как оккупационные власти, так и местные украинские националисты. Дело доходило и до физических расправ над священниками и епископами канонической украинской Церкви.И тем удивительнее, что епископат "автономистов" пытался противодействовать усилению УАПЦ и распространению идей радикального украинского национализма на, если можно так сказать, идеологическом фронте.Одним из наиболее показательных моментов этой борьбы может служить воззвание епископа Владимир-Волынского и Ковельского Мануила (Тарнавского), датированное 1943 г. На первый взгляд оно выглядит как обычная коллаборантская филиппика в адрес "жидо-большевиков", которые желают погубить Украину. Однако не все так просто.В обращении епископа сообщается, что, потерпев поражение от "христианского цивилизованного мира" на фронте, "кремлевские крикуны во главе с кровавым "батькой" Сталиным", делают ставку на партизанскую войну в тылу немецкой армии. Смениась тактика и в идеологической сфере: "жидо-большевики одевают свою пропаганду в национальные одежды".В результате, по словам епископа, в Волынских лесах объявилось "жидо-комунистическо-жолто-голубое чудовище, прикрывающее коминтерновскую звезду золотым трезубцем святого Владимира". Жертвой этого чуда-юда оказывается доверчивая патриотическая молодежь, что очень заботит церковного иерарха и на что он пытается открыть своей пастве глаза.Но кто же в реальности появился в лесах Волыни в 1943-м?В марте 1943 года в рейд на Волынь выступили соединения знаменитого командира черниговских партизан Алексея Федорова. К лету его деятельность в регионе достигла уже серьезных масштабов. В отряды активно вливались местные жители.Параллельно действовали украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, которые были крайне озабочены успехами советских партизан. В феврале 1943 г. на IIIконференции этой организации были принято решение преступить к созданию собственной вооруженной силы, которая получила название Украинская повстанческая армия (УПА)*. В марте-апреле в ее ряды массово вступили коллаборационисты, записавшиеся ранее в полицаи. В июле 1943 г. УПА* на приступила к печально знаменитой этнической чистке польского населения края, вошедшей в историю как Волынская резня.Но вернемся к воззванию епископа Мануила (Тарнавского). Фактически оно посвящено именно банеровцам, которых епископ выставляет переодетыми агентами Кремля!То, что церковный иерарх целенаправленно атаковал именно украинских националистов, подтверждает письмо, направленное им оккупационным властям в августе того же 1943 г.:"Верность немецкому правительству требует от меня донести о вышеупомянутом преступлении. Хотя я украинец, но должен быть преданным и верным до немецкого правительства, которое избавило нас от жидовско-коммунистического ига. На основе распоряжения господина рейхскомиссара о том, что подавать сведения о противогосударственных выступлениях, должен выполнить свой гражданский долг".И далее он сообщает о двух "вредоносных" организациях, якобы, сотрудничающих с коммунистами. К таковым епископ Мануил отнес "Просвиту" и так называемую "Украинскую православную Церковную Раду".На первый взгляд, донос и донос. Мало ли было тех, кто доносил оккупантам в годы Великой Отечественной?Но нюанс в том, что обе организации зачисленные епископом Мануилом в ряды "жидовско-коммунистического ига" были, как раз, напротив, сообществами радикального националистического толка. При этом, еще и с давней тенденцией к откровенной русофобии. И Мануил (Тарнавский) попросту не мог этого не знать.Что касается "Церковной Рады", то она, как и УПАЦ пришла на Украину прямиком из двадцатых годов XXвека. Эта структура в начале сороковых, собственно, и ходатайствовала перед рейхскомиссаром Эрихом Кохом о возрождении УАПЦ.На момент 1941 "Раду" возглавлял бывший полковник войск Украинской народной республики (УНР) Николай Рыбачук, который и собирал под крыло данной структуры "националистические элементы". Чтобы было понятно, насколько симпатизировала "Рада" оккупантам, достаточно вспомнить, что именно через неё было передано пожелание Коха на "церковных" службах УАПЦ молиться за "Вельмиповажного Фюрера й його лицарське військо".Что касается "Просвиты", то это была не менее одиозная организация.Она была создана еще в 1868 году, не без помощи Австро-Венгерских властей. И официально называлась Общество украинского языка имени Тараса Шевченко "Просвита".Целью её деятельности была "украинизация территорий Галиции и Волыни". Под "украинизацией" в данном случае подразумевалось искоренение любых намеков на русофильство в народной и интеллигентской среде.К 1933 году "Просвита" скатилась к откровенному терроризму, организовав так называемую "школьную акцию", во время которой были убиты школьные кураторы и директор Львовской украинской гимназии за "недостаточное украинство".В огромном количестве открытых источников, конечно, можно прочитать, что "отношение оккупационной немецкой администрации к "Просвите" было неоднозначным". Про то, что Рейх так и не дал добро на то, чтобы сеть отделений "Просвиты" покрыла все оккупированные территории.Однако, есть очевидные факты: в годы Великой Отечественной отделения "Просвиты" открывались силами ОУН (экстремистская организация, запрещенная в РФ), причем обоих ее враждующих между собой фракций. Киевское было открыто "походной группой ОУН" Мельника, Харьковское отделение - такой же группой, но уже Бандеры.При этом, в отделениях "Просвиты" были образовательные секции. Одной из которых в обязательном порядке была "церковная". Фактически, "Просвита" была тесно связана и с "Церковной Радой", и с УАПЦ, и с ОУН. О чем, в общем-то, знали все.И здесь вновь возникает вопрос, зачем Мануил (Тарнавский) "зачислил" эти структуры в большевики, да еще и в обращении к рейхскомиссару?Есть две версии ответа на этот вопрос.Первая, заключается в том, что этого заявления епископ Мануил не писал. И это была банальная провокация, дабы его, как видную фигуру из среды "автономистов" оккупационные власти подвергли репрессиям. Сторонники этой теории указывают на то, что язык этой депеши крайне беден, а где-то и откровенно безграмотен. Тогда как Мануил был человеком высочайшего церковного образования. При этом, еще и регулярно писал богословские статьи.Вторая версия несколько драматичнее. И чтобы понять её, нужно кратко поговорить о весьма непростой биографии епископа Мануила.Дело в том, что он родился в семье униатов. И молодость его прошла в духовном училище при базиликанском монастыре села Крехов, а потом и во Львовской католической духовной академии.В 1932 году Мануил переезжает в Варшаву и принимает православие. А в 1941 году, будучи священником, вместе со своим епископом Поликарпом (Сикорским) переходит в УАПЦ. Где буквально за несколько месяцев делает стремительную карьеру и становится "епископом".Однако, уже летом 1942 года Мануил принес покаяние и вернулся в каноническую православную Церковь.В августе 1943 года к Мануилу в гости наведался такой одиозный персонаж, как Мстислав (Скрыпник), племянник Симона Петлюры, яростный националист и сторонник фюрера, который стал одним из лиц, а потом и главой УАПЦ "в диаспоре". Скрыпник давил на Мануила с тем, чтобы тот вернулся в УАПЦ. Сначала уговаривал, а потом и угрожал.И в этом контексте, заявление Мануила выглядит как с одной стороны попытка напомнить оккупационным властям о своей лояльности, а с другой – намек раскольникам-националистам о том, чтобы те от него отстали. Потому, что к 1943 году у Рейха к украинским националистам уже накопился ряд вопросов, поскольку те начали действовать своевольно, часто вопреки прямым приказаниям оккупационных властей. И тогда это мог быть весьма изощренный план "передушить" украинских националистов руками немецких нацистов.Правда, в итоге это письмо возымело прямо противоположный эффект.Уже в конце августа или в первых числах сентября Мануила похитили "неизвестные" из его резиденции во Владимире-Волынском. В 10 числах сентября 1943 года тело епископа Мануила было найдено повешенным в соседнем лесу.А 25 сентября 1943 года "неизвестные" похитители стали известны.Служба безопасности УПА (экстремистская организация, запрещённая на территории РФ) официально оповестила о том, что "революционный трибунал УПА" приговорил Мануила к высшей мере наказания за сотрудничество, последовательно с НКВД, а затем и гестапо, против "сознательных украинцев".Так трагически и закончилась жизнь епископа Мануила.Однако, эта история весьма четко демонстрирует, что такое украинский национализм, в какие бы одежды он не рядился. Будь то "просветительская организация", или "автокефальная церковь", в итоге все равно все заканчивается звериной жестокостью и реками человеческой крови.* организация запрещенная в Российской Федерации

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https://ukraina.ru/20210909/1032222263.html

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Александр Чаусов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

история, православие, волынь, 1943, оун-упа, партизаны, коллаборационисты