Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов" - 25.08.2022 Украина.ру
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Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"
Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов" - 25.08.2022 Украина.ру
Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"
Некоторые виды западного вооружения в Донбассе оказались не столь эффективными, как на них рассчитывали ВСУ. Например, с американскими гаубицами "три топора" (M-777) вообще получилась смешная история, потому что на них все охотятся как краснокожие на бизонов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T13:50
2022-08-25T13:50
новости
россия
донбасс
всу
оружие
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Как только мы получаем сведения, что где-то находятся "три топора", мы начинаем сыпать по ним всем, что у нас есть. К тому же, они по конструктивным причинам оказались не очень живучими под огнем, пояснил эксперт.В общем, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, всу, оружие
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, оружие

Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"

13:50 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Некоторые виды западного вооружения в Донбассе оказались не столь эффективными, как на них рассчитывали ВСУ. Например, с американскими гаубицами "три топора" (M-777) вообще получилась смешная история, потому что на них все охотятся как краснокожие на бизонов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Как только мы получаем сведения, что где-то находятся "три топора", мы начинаем сыпать по ним всем, что у нас есть. К тому же, они по конструктивным причинам оказались не очень живучими под огнем, пояснил эксперт.
"Зато "Хаймарсы" оказались серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект. И насыщенность украинских войск ПЗРК существенно ограничивает применение нашей авиации", - констатировал Норин.
В общем, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.
 
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