https://ukraina.ru/20220825/1038097164.html

Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"

Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов" - 25.08.2022 Украина.ру

Это смешно. Военный эксперт о том, как РФ в Донбассе охотится на американских "бизонов"

Некоторые виды западного вооружения в Донбассе оказались не столь эффективными, как на них рассчитывали ВСУ. Например, с американскими гаубицами "три топора" (M-777) вообще получилась смешная история, потому что на них все охотятся как краснокожие на бизонов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T13:50

2022-08-25T13:50

2022-08-25T13:50

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Как только мы получаем сведения, что где-то находятся "три топора", мы начинаем сыпать по ним всем, что у нас есть. К тому же, они по конструктивным причинам оказались не очень живучими под огнем, пояснил эксперт.В общем, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, всу, оружие