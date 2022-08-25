https://ukraina.ru/20220825/1038093674.html
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине
Военнослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand
2022-08-25T13:18
2022-08-25T13:18
2022-08-25T13:18
новости
новая зеландия
наёмники
военнослужащие
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В опубликованной на сайте радиостанции статье указывается, что 30-летний Абелен в течении десяти лет служил в вооружённых силах страны.Со ссылкой на Министерство обороны страны издание сообщило, что Абелен не проинформировал о своём намерении отправиться на Украину, хотя и был обязан это сделать.Военное ведомство страны подчеркнуло, что капрал Абелен не был членом какого-либо новозеландского контингента из числа развёрнутых в Европе в рамках поддержки киевского режима.В министерстве также отметили, что расследования обстоятельств поездки и гибели военного продолжаются; кроме того, сотрудники ведомства выясняют, нет ли на Украине других новозеландских военнослужащих.Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что посольство страны в Варшаве предпримет усилия по доставке тела погибшего на родину, отметив, что будет применён процесс репатриации скончавшегося за рубежом гражданина страны, а не погибшего военнослужащего.
https://ukraina.ru/20220808/1037382041.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новая зеландия, наёмники, военнослужащие
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине
Военнослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand
В опубликованной на сайте радиостанции статье
указывается, что 30-летний Абелен в течении десяти лет служил в вооружённых силах страны.
Со ссылкой на Министерство обороны страны издание сообщило, что Абелен не проинформировал о своём намерении отправиться на Украину, хотя и был обязан это сделать.
"Военнослужащие действительной военной службы, уходящие в неоплачиваемый отпуск … могут использовать другие возможности трудоустройства и путешествовать, но при этом для въезда в некоторые страны, включая Украину, требуется разрешение", - говорится в статье
Военное ведомство страны подчеркнуло, что капрал Абелен не был членом какого-либо новозеландского контингента из числа развёрнутых в Европе в рамках поддержки киевского режима.
В министерстве также отметили, что расследования обстоятельств поездки и гибели военного продолжаются; кроме того, сотрудники ведомства выясняют, нет ли на Украине других новозеландских военнослужащих.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что посольство страны в Варшаве предпримет усилия по доставке тела погибшего на родину, отметив, что будет применён процесс репатриации скончавшегося за рубежом гражданина страны, а не погибшего военнослужащего.