https://ukraina.ru/20220825/1038093674.html

Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине

Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине

Военнослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand

2022-08-25T13:18

2022-08-25T13:18

2022-08-25T13:18

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военнослужащие

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В опубликованной на сайте радиостанции статье указывается, что 30-летний Абелен в течении десяти лет служил в вооружённых силах страны.Со ссылкой на Министерство обороны страны издание сообщило, что Абелен не проинформировал о своём намерении отправиться на Украину, хотя и был обязан это сделать.Военное ведомство страны подчеркнуло, что капрал Абелен не был членом какого-либо новозеландского контингента из числа развёрнутых в Европе в рамках поддержки киевского режима.В министерстве также отметили, что расследования обстоятельств поездки и гибели военного продолжаются; кроме того, сотрудники ведомства выясняют, нет ли на Украине других новозеландских военнослужащих.Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что посольство страны в Варшаве предпримет усилия по доставке тела погибшего на родину, отметив, что будет применён процесс репатриации скончавшегося за рубежом гражданина страны, а не погибшего военнослужащего.

https://ukraina.ru/20220808/1037382041.html

https://ukraina.ru/20220606/1034100717.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новая зеландия, наёмники, военнослужащие