Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
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Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине
Военнослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand
2022-08-25T13:18
2022-08-25T13:18
новости
новая зеландия
наёмники
военнослужащие
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В опубликованной на сайте радиостанции статье указывается, что 30-летний Абелен в течении десяти лет служил в вооружённых силах страны.Со ссылкой на Министерство обороны страны издание сообщило, что Абелен не проинформировал о своём намерении отправиться на Украину, хотя и был обязан это сделать.Военное ведомство страны подчеркнуло, что капрал Абелен не был членом какого-либо новозеландского контингента из числа развёрнутых в Европе в рамках поддержки киевского режима.В министерстве также отметили, что расследования обстоятельств поездки и гибели военного продолжаются; кроме того, сотрудники ведомства выясняют, нет ли на Украине других новозеландских военнослужащих.Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что посольство страны в Варшаве предпримет усилия по доставке тела погибшего на родину, отметив, что будет применён процесс репатриации скончавшегося за рубежом гражданина страны, а не погибшего военнослужащего.
https://ukraina.ru/20220808/1037382041.html
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5
4.7
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новости, новая зеландия, наёмники, военнослужащие
Новости, Новая Зеландия, наёмники, Военнослужащие

Новозеландский "отпускник" погиб в ходе боевых действий на Украине

13:18 25.08.2022
 
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Военнослужащий армии Новой Зеландии капрал Доминик Абелен, находившийся в неоплачиваемом отпуске, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила 25 августа новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand
В опубликованной на сайте радиостанции статье указывается, что 30-летний Абелен в течении десяти лет служил в вооружённых силах страны.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Эксперт Андрей Пинчук рассказал, для чего Украине иностранные наемникиДля использования иностранных наемников против российской армии есть сразу две причины, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
Со ссылкой на Министерство обороны страны издание сообщило, что Абелен не проинформировал о своём намерении отправиться на Украину, хотя и был обязан это сделать.

"Военнослужащие действительной военной службы, уходящие в неоплачиваемый отпуск … могут использовать другие возможности трудоустройства и путешествовать, но при этом для въезда в некоторые страны, включая Украину, требуется разрешение", - говорится в статье

Военное ведомство страны подчеркнуло, что капрал Абелен не был членом какого-либо новозеландского контингента из числа развёрнутых в Европе в рамках поддержки киевского режима.
В министерстве также отметили, что расследования обстоятельств поездки и гибели военного продолжаются; кроме того, сотрудники ведомства выясняют, нет ли на Украине других новозеландских военнослужащих.
6 июня, 13:58
Бразильский наёмник погиб на УкраинеНа Украине погиб бразильский гражданин Андре Хак, находившийся там с 28 февраля и принимавший участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Информация об этом появилась 6 июня на сайте бразильской радиостанции Rádio Itatiaia
Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что посольство страны в Варшаве предпримет усилия по доставке тела погибшего на родину, отметив, что будет применён процесс репатриации скончавшегося за рубежом гражданина страны, а не погибшего военнослужащего.
 
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