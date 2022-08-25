https://ukraina.ru/20220825/1038090637.html

Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС

Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру

Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ

2022-08-25T12:37

2022-08-25T12:37

2022-08-25T12:38

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запорожская аэс

сергей шойгу

франция

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Уточняется, что главы ведомств двух государств проверил первый телефонный разговор.В Минобороны подчеркнули, что Шойгу и Лекорню также обсудили важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и российский министр в очередной раз напомнил, что Россия готова оказать инспекторам все необходимое содействие.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что в случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза.Также в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что именно в ходе визита МАГАТЭ на станцию можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС. По его мнению, это будет шаг, который повлияет на мировое общественное мнение.

https://ukraina.ru/20220824/1038068067.html

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2022

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новости, запорожская аэс, сергей шойгу, франция