Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
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Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС
Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС
Ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ
2022-08-25T12:37
2022-08-25T12:38
новости
запорожская аэс
сергей шойгу
франция
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Уточняется, что главы ведомств двух государств проверил первый телефонный разговор.В Минобороны подчеркнули, что Шойгу и Лекорню также обсудили важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и российский министр в очередной раз напомнил, что Россия готова оказать инспекторам все необходимое содействие.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что в случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза.Также в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что именно в ходе визита МАГАТЭ на станцию можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС. По его мнению, это будет шаг, который повлияет на мировое общественное мнение.
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новости, запорожская аэс, сергей шойгу, франция
Новости, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Франция

Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС

12:37 25.08.2022 (обновлено: 12:38 25.08.2022)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ
Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции.
Уточняется, что главы ведомств двух государств проверил первый телефонный разговор.
В Минобороны подчеркнули, что Шойгу и Лекорню также обсудили важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и российский министр в очередной раз напомнил, что Россия готова оказать инспекторам все необходимое содействие.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что в случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза.
Также в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что именно в ходе визита МАГАТЭ на станцию можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС. По его мнению, это будет шаг, который повлияет на мировое общественное мнение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:04
Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа
 
НовостиЗапорожская АЭССергей ШойгуФранция
 
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