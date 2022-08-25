https://ukraina.ru/20220825/1038087912.html

В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев

В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев - 25.08.2022 Украина.ру

В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев

Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства 25 августа

2022-08-25T11:44

2022-08-25T11:44

2022-08-25T11:44

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выплаты

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добровольцы

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Сообщается, что расчет выплат будет производиться так же, как он производится для военнослужащих.Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести единовременные выплаты родителям школьников из Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

https://ukraina.ru/20220824/1038049943.html

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2022

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новости, выплаты, минобороны рф, добровольцы