В Минобороны предложили помогать семьям погибших добровольцев
Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства 25 августа
Сообщается, что расчет выплат будет производиться так же, как он производится для военнослужащих.
Проект федерального закона подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 г. в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил РФ.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству провести единовременные выплаты родителям школьников из Донбасса, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей Украины.