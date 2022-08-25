https://ukraina.ru/20220825/1038086041.html

Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания

Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания - 25.08.2022 Украина.ру

Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания

Задержанный ФСБ террорист, сторонник украинского нацбатальона "Азов"* собирался взорвать один из объектов Балтийского флота В Переславском Калининградской области, сообщает 25 августа пресс-служба силового ведомства

2022-08-25T11:10

2022-08-25T11:10

2022-08-25T11:34

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фсб

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ФСБ опубликовала кадры с оперативными сотрудниками, которые ", заходят на территорию и подбираются к прицепу-автодому, где и задерживают спящего злоумышленника. Также показано, как участок обследуют с помощью робота и металлоискателя.ФСБ также показала запись, на которой террорист "добровольно вступает в ряды национально-освободительного батальона "Азов"* и дает клятву, что будет честно воевать всеми имеющимися у него возможностями на стороне "Азова"* против России".При обыске у преступника изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным силовой структуры, после совершения диверсии задержанный должен был сбежать за границу, в соответствии с распоряжением своих кураторов.*Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фсб, террорист, калининград