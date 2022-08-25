Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания - 25.08.2022 Украина.ру
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Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания - 25.08.2022 Украина.ру
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
Задержанный ФСБ террорист, сторонник украинского нацбатальона "Азов"* собирался взорвать один из объектов Балтийского флота В Переславском Калининградской области, сообщает 25 августа пресс-служба силового ведомства
2022-08-25T11:10
2022-08-25T11:34
новости
фсб
террорист
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ФСБ опубликовала кадры с оперативными сотрудниками, которые ", заходят на территорию и подбираются к прицепу-автодому, где и задерживают спящего злоумышленника. Также показано, как участок обследуют с помощью робота и металлоискателя.ФСБ также показала запись, на которой террорист "добровольно вступает в ряды национально-освободительного батальона "Азов"* и дает клятву, что будет честно воевать всеми имеющимися у него возможностями на стороне "Азова"* против России".При обыске у преступника изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным силовой структуры, после совершения диверсии задержанный должен был сбежать за границу, в соответствии с распоряжением своих кураторов.*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Новости, ФСБ, террорист, Калининград

Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания

11:10 25.08.2022 (обновлено: 11:34 25.08.2022)
 
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Задержанный ФСБ террорист, сторонник украинского нацбатальона "Азов"* собирался взорвать один из объектов Балтийского флота В Переславском Калининградской области, сообщает 25 августа пресс-служба силового ведомства
ФСБ опубликовала кадры с оперативными сотрудниками, которые ", заходят на территорию и подбираются к прицепу-автодому, где и задерживают спящего злоумышленника. Также показано, как участок обследуют с помощью робота и металлоискателя.

"В марте 2022 года написал на бот [в Telegram] канала "Геращенко", который ведет канал "Правда Геращенко". Это [бывший] замминистра внутренних дел Украины. В апреле, то есть 26 июля [sic], на меня вышли представители полка "Азов" и сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", - признался задержанный.

ФСБ также показала запись, на которой террорист "добровольно вступает в ряды национально-освободительного батальона "Азов"* и дает клятву, что будет честно воевать всеми имеющимися у него возможностями на стороне "Азова"* против России".
При обыске у преступника изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным силовой структуры, после совершения диверсии задержанный должен был сбежать за границу, в соответствии с распоряжением своих кураторов.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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