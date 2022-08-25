https://ukraina.ru/20220825/1038086041.html
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания - 25.08.2022 Украина.ру
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
Задержанный ФСБ террорист, сторонник украинского нацбатальона "Азов"* собирался взорвать один из объектов Балтийского флота В Переславском Калининградской области, сообщает 25 августа пресс-служба силового ведомства
2022-08-25T11:10
2022-08-25T11:10
2022-08-25T11:34
новости
фсб
террорист
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038087093_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_877d8dbd62adcfc565224465b6797d7b.jpg
ФСБ опубликовала кадры с оперативными сотрудниками, которые ", заходят на территорию и подбираются к прицепу-автодому, где и задерживают спящего злоумышленника. Также показано, как участок обследуют с помощью робота и металлоискателя.ФСБ также показала запись, на которой террорист "добровольно вступает в ряды национально-освободительного батальона "Азов"* и дает клятву, что будет честно воевать всеми имеющимися у него возможностями на стороне "Азова"* против России".При обыске у преступника изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным силовой структуры, после совершения диверсии задержанный должен был сбежать за границу, в соответствии с распоряжением своих кураторов.*Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038087093_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_a24cf5813fcf82b44b6bd4bb9c619128.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, террорист, калининград
Задержанный ФСБ в Калининградской области сторонник "Азова"* дал шокирующие показания
11:10 25.08.2022 (обновлено: 11:34 25.08.2022)
Задержанный ФСБ террорист, сторонник украинского нацбатальона "Азов"* собирался взорвать один из объектов Балтийского флота В Переславском Калининградской области, сообщает 25 августа пресс-служба силового ведомства
ФСБ опубликовала кадры с оперативными сотрудниками, которые ", заходят на территорию и подбираются к прицепу-автодому, где и задерживают спящего злоумышленника. Также показано, как участок обследуют с помощью робота и металлоискателя.
"В марте 2022 года написал на бот [в Telegram] канала "Геращенко", который ведет канал "Правда Геращенко". Это [бывший] замминистра внутренних дел Украины. В апреле, то есть 26 июля [sic], на меня вышли представители полка "Азов" и сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", - признался задержанный.
ФСБ также показала запись, на которой террорист "добровольно вступает в ряды национально-освободительного батальона "Азов"* и дает клятву, что будет честно воевать всеми имеющимися у него возможностями на стороне "Азова"* против России".
При обыске у преступника изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, по данным силовой структуры, после совершения диверсии задержанный должен был сбежать за границу, в соответствии с распоряжением своих кураторов.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ