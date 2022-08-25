"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил военный.
По его словам, основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии: на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.
При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.
"Если мы начнем (атаковать — ред.), будут огромные потери в ВСУ", — отметил военнослужащий.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор.
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