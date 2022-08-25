"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html
"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон
"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон - 25.08.2022 Украина.ру
"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон
Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua
2022-08-25T08:39
2022-08-25T08:39
херсон
украина
всу
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил военный.По его словам, основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии: на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор.
https://ukraina.ru/20220825/1038041513.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, украина, всу, россия, новости
Херсон, Украина, ВСУ, Россия, Новости

"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон

08:39 25.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил военный.
По его словам, основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии: на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.
При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.

"Если мы начнем (атаковать — ред.), будут огромные потери в ВСУ", — отметил военнослужащий.

В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
05:15
Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУМногие жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ как к подтверждению того факта, что для киевского режима они никогда ничего не значили, украинским элитам нужны только деньги, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
 
ХерсонУкраинаВСУРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину
08:56Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров
08:40Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
08:39"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон
08:27Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
08:24"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
08:16Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"
08:13Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине
08:09Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу
08:03Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
08:00Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля
07:57"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
07:52Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе
07:45"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области
07:44США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго
07:31Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту
07:30Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом
07:28"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров
07:22Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
07:15“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
Лента новостейМолния