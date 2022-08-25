https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html

"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон

"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон - 25.08.2022 Украина.ру

"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон

Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua

2022-08-25T08:39

2022-08-25T08:39

2022-08-25T08:39

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"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил военный.По его словам, основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии: на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор.

https://ukraina.ru/20220825/1038041513.html

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херсон, украина, всу, россия, новости