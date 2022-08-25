"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений - 25.08.2022 Украина.ру
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"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений - 25.08.2022 Украина.ру
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
Германия испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF
2022-08-25T08:24
2022-08-25T08:24
германия
фрг
оружие
дефицит
новости
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Она добавила, что что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут "по тонкой грани".По ее словам, для киевского режима было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", однако Германия также должна планировать "в среднесрочной перспективе".Из-за проблемы с оружием в ФРГ военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины, добавила она.
https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html
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германия, фрг, оружие, дефицит, новости
Германия, ФРГ, оружие, дефицит, Новости

"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений

08:24 25.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF
Она добавила, что что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут "по тонкой грани".
К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов.
Анналена Бербок
министр иностранных дел Германии
По ее словам, для киевского режима было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", однако Германия также должна планировать "в среднесрочной перспективе".
Из-за проблемы с оружием в ФРГ военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины, добавила она.
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