https://ukraina.ru/20220825/1038076420.html

"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений

"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений - 25.08.2022 Украина.ру

"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений

Германия испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF

2022-08-25T08:24

2022-08-25T08:24

2022-08-25T08:24

германия

фрг

оружие

дефицит

новости

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Она добавила, что что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут "по тонкой грани".По ее словам, для киевского режима было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", однако Германия также должна планировать "в среднесрочной перспективе".Из-за проблемы с оружием в ФРГ военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины, добавила она.

https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html

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германия, фрг, оружие, дефицит, новости