https://ukraina.ru/20220825/1038076420.html
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений - 25.08.2022 Украина.ру
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
Германия испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF
2022-08-25T08:24
2022-08-25T08:24
2022-08-25T08:24
германия
фрг
оружие
дефицит
новости
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Она добавила, что что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут "по тонкой грани".По ее словам, для киевского режима было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", однако Германия также должна планировать "в среднесрочной перспективе".Из-за проблемы с оружием в ФРГ военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины, добавила она.
https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, фрг, оружие, дефицит, новости
Германия, ФРГ, оружие, дефицит, Новости
"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
Германия испытывает абсолютный дефицит собственных запасов оружия, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF