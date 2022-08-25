Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Закончился "период изобилия", поэтому обществу нужно готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, сказал французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции
Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными"
По его словам, эти кризисы в первую очередь затронули сферу технологичной продукции и материалов, а также настал "конец изобилия земель и даже воды". Европа страдает от сильнейшей за последние 500 лет засухи и природных пожаров.
По данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, 64% территории Евросоюза находится в зоне, где была объявлена повышенная тревога из-за засухи.