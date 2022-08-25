Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе - 25.08.2022 Украина.ру
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Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе
Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе - 25.08.2022 Украина.ру
Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе
Закончился "период изобилия", поэтому обществу нужно готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, сказал французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции
2022-08-25T07:52
2022-08-25T07:52
франция
эммануэль макрон
новости
европа
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По его словам, эти кризисы в первую очередь затронули сферу технологичной продукции и материалов, а также настал "конец изобилия земель и даже воды". Европа страдает от сильнейшей за последние 500 лет засухи и природных пожаров.По данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, 64% территории Евросоюза находится в зоне, где была объявлена повышенная тревога из-за засухи.
https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html
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франция, эммануэль макрон, новости, европа
Франция, Эммануэль Макрон, Новости, Европа

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе

07:52 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Закончился "период изобилия", поэтому обществу нужно готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, сказал французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции
Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными"
Эммануэль Макрон
Президент Франции
По его словам, эти кризисы в первую очередь затронули сферу технологичной продукции и материалов, а также настал "конец изобилия земель и даже воды". Европа страдает от сильнейшей за последние 500 лет засухи и природных пожаров.
По данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, 64% территории Евросоюза находится в зоне, где была объявлена повышенная тревога из-за засухи.
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