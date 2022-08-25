https://ukraina.ru/20220825/1038075229.html

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе - 25.08.2022 Украина.ру

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе

Закончился "период изобилия", поэтому обществу нужно готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, сказал французский президент Эммануэль Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции

2022-08-25T07:52

2022-08-25T07:52

2022-08-25T07:52

франция

эммануэль макрон

новости

европа

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По его словам, эти кризисы в первую очередь затронули сферу технологичной продукции и материалов, а также настал "конец изобилия земель и даже воды". Европа страдает от сильнейшей за последние 500 лет засухи и природных пожаров.По данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, 64% территории Евросоюза находится в зоне, где была объявлена повышенная тревога из-за засухи.

https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html

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2022

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франция, эммануэль макрон, новости, европа