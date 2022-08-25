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Замминистра обороны Британии припугнул граждан "дружбой с Россией"
Замминистра обороны Британии припугнул граждан "дружбой с Россией" - 25.08.2022 Украина.ру
Замминистра обороны Британии припугнул граждан "дружбой с Россией"
Высокие счета британцев — это не повод улучшать отношения с Россией, заявил 24 августа заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News
2022-08-25T07:13
2022-08-25T07:13
2022-08-25T07:20
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"Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <…>, пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена", — сказал он.При этом Хиппи призвал британцев терпеть лишения ради помощи Киеву. По его мнению, сближение с Москвой стало бы "катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона" и породило бы еще больше проблем для британцев в обозримом будущем. Он призвал поддерживать Украину, "каких бы временных трат это не стоило".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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британия, новости, россия
Замминистра обороны Британии припугнул граждан "дружбой с Россией"
07:13 25.08.2022 (обновлено: 07:20 25.08.2022)
Высокие счета британцев — это не повод улучшать отношения с Россией, заявил 24 августа заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News
"Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <…>, пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена", — сказал он.
При этом Хиппи призвал британцев терпеть лишения ради помощи Киеву.
По его мнению, сближение с Москвой стало бы "катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона" и породило бы еще больше проблем для британцев в обозримом будущем. Он призвал поддерживать Украину, "каких бы временных трат это не стоило".
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.