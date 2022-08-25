https://ukraina.ru/20220825/1038074118.html

Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН

Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН - 25.08.2022 Украина.ру

Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил негативное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в Twitter

2022-08-25T07:14

2022-08-25T07:14

2022-08-25T07:14

дарья дугина

чехия

новости

небензя

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23 августа на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.Чернохова написала в своем Twitter, что ей не жаль ни погибшую, ни ее отца. Также она заявила, что "ночь на 21 августа в России запомнится надолго".Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью орденом Мужества посмертно.

https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html

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2022

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дарья дугина, чехия, новости, небензя