https://ukraina.ru/20220825/1038074118.html
Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН
Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН - 25.08.2022 Украина.ру
Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН
Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил негативное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в Twitter
2022-08-25T07:14
2022-08-25T07:14
2022-08-25T07:14
дарья дугина
чехия
новости
небензя
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23 августа на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.Чернохова написала в своем Twitter, что ей не жаль ни погибшую, ни ее отца. Также она заявила, что "ночь на 21 августа в России запомнится надолго".Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью орденом Мужества посмертно.
https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, чехия, новости, небензя
Дарья Дугина, Чехия, Новости, Небензя
Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за высказываний Небензи в СБ ООН
Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил негативное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в Twitter
23 августа на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Чернохова написала в своем Twitter, что ей не жаль ни погибшую, ни ее отца. Также она заявила, что "ночь на 21 августа в России запомнится надолго".
Я решил вызвать посла России (Александра Змеевского) в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН.
Ян Липавский
глава МИД Чехии
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Президент РФ Владимир Путин наградил Дарью орденом Мужества посмертно.