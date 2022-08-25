https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html

"Такое каждый день". Как ВСУ отмечали "свято" — День независимости Украины

"Такое каждый день". Как ВСУ отмечали "свято" — День независимости Украины - 25.08.2022 Украина.ру

"Такое каждый день". Как ВСУ отмечали "свято" — День независимости Украины

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T10:21

2022-08-25T10:21

2022-08-25T10:21

эксклюзив

спецоперация

донецк

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День независимости Украины, 24 августа, вээсушники отметили ударом по людному гипермаркету "Галактика" в Донецке. Город живет под постоянными обстрелами годы. Для многих жителей, особенно в прифронтовых районах, таких, как Киевский, прилеты стали обыденностью — страшной, несущей смерть, но уже привычной.Вечером пятницы Дмитрий идет с работы с бутылкой пива и пекинесом — собаку он берет с собой на работу, так как трудится не в офисе, а устанавливает рольставни и на заказы может ходить с питомцем. Круг по родному району Дмитрий делает не только ради моциона в конце рабочей недели, он смотрит, есть ли за день новые разрушения — прилеты по домам случаются каждый день. Артиллерийский удар в Киевском районе Донецка это повседневность, поэтому Дмитрий машет рукой с пивом в направлении свежих разрушений безо всякого драматизма — вон там, там и здесь следы от снарядов. Что поделаешь, это уже каждодневная реальность.Все это живо напоминает 2014-2015-й годы, время активных боевых действий. Тогда, правда, над окраиной Донецка еще появлялась украинская военная авиация, вспоминает Дмитрий. Сейчас ее нет, но обстрелы стали интенсивнее. Встреченный Дмитрием во время прогулки сосед — Владимир охотно рассказывает о том, как восемь лет живет под обстрелами.На память о начале так называемой Антитеррористической операции (так в Киеве назвали вооруженный конфликт в Донбассе) у Владимира остался жутковатый сувенир — кассета реактивной системы залпового огня "Ураган". Житель Киевского района с удовольствием демонстрирует ее и позирует с ней, как с копьем.Олег, тоже вышедший на вечернюю прогулку, показывает, какие здания служат ориентиром украинским артиллеристам, привыкшим стрелять по удобной мишени — жилым кварталам, показывает, в какие дома снаряды вновь попали в 2022-м, после прилетов 2014-го: квартиры в зданиях, повторно оказавшихся целями орудий, смотрят на улицу черными провалами окон и балконных дверей. "В этот дом попали, но все восстановили. Видите, наклейки на окнах, это значит, что окна повставляли",— обращает внимание Олег на неснятые фирменные ленты на пластиковых переплетах, на деталь, показывающую, как боевые действия опять смели остатки уюта и иллюзии спокойствия.Прилетало и по маршруткам — Олег ведет к остановке, где под огнем оказался автомобиль с пассажирами. И как свидетельство непобедимости жизни, которая пробивается и в этом практически пустом районе, по улице медленно проползает оранжевая коробочка автобуса. Общественный транспорт действует. Где-то вдалеке — если идти несколько минут вдоль по улицам с забитыми фанерой окнами — даже есть продуктовый магазин. Не всех предпринимателей выкосили регулярные обстрелы.Ночью в Киевском районе огни ламп горят преимущественно над подъездами и сияют из подъездных окон, редко где-то льется свет из квартиры — большая часть жителей съехало за восемь лет бомбардировок. Один из подъездов плотно населен по местным меркам — в нем три семьи. Было. В скромной квартирке нет внешней стены, по полу течет вода, на диване следы крови. Хозяина квартиры, Михаил убил снаряд вечером, когда тот прилег перед лэптопом, узнать, что делается в мире, поглядеть передачу по ТВ. "Я ему настроила на ноутбуке и он смотрел всегда новости. Ничто не предвещало (…). ”Тюльпан” мы отправили 10-15 минут назад, нашего дорогого соседа", — Татьяна Голуб, живущая этажом выше демонстрировала хладнокровие, рассказывая о том, как погиб человек, с которым еще полчаса назад он дружески попрощалась. Прилет пришелся полутора метрами ниже ее жилья. Жизнь у передовой воспитывает фатализм.Да и биография убитого украинским снарядом мужчины как будто доказывала, что от судьбы не уйдешь. В квартиру в Киевской районе он переехал, спасаясь от войны. "Хозяйка, к счастью, уехала в Минводы лечиться (…). Жили на Спартаке (поселок — Прим.ред.), у них был огромный дом, гараж, машина, какие-то постройки все это разбомбили, деваться некуда было. В этой квартирке и жили, дом был нежилой [сначала], ни газа, ни света. Потом подключили свет, они начали потихоньку делать ремонта и восстановили [все], с [20]18-го года они здесь единственные жили", — кратко описала Татьяна несколько предыдущих лет, в которые Михаил пытался наладить свою жизнь на передовой.А Татьяна и ее муж Александр, несмотря ни на что, остаются в своей квартире этажом выше в этих условиях. "Дня не проходило, чтобы у нам не прилетало, отделывались битыми стеклами, и погибших не было", — рассказывала женщина про дни и ночи рядом с фронтом. "Более или менее привыкли", — так же лаконично Александр сообщал о своем отношении к происходящему. И в ответ на замечание о том, какая уютная у них квартира, супруги торжествующе улыбались — дескать, вот, куда мы из нее, с наших обустроенных любовно квадратных метров в такой близости от артиллерийских боев.Летит не только по близкому к передовой Киевскому району. Во вторник, 23 августа, администратор гостиницы "Централь" Елена невозмутимо смотрела в телеграм-каналах видео своего комментария журналистам. Интервью она дала после того, как снаряд взорвался у входа в отель — за минуту до удара по навесу перед входом в фойе она по случайности отошла из-за стойки. Осколки стекол вспороли ковролиновый пол, осколки снаряда посекли припаркованный рядом автомобиль. Елена спокойно рассказывала в записи: "Я стояла в дверном проеме, потому что слышала близкие прилеты (…). Я живу на Октябрьском, у нас такое каждый день".Прилеты, о которых говорила Елена, были обстрелом Донецка сразу после встречи делегации Государственной думы во главе со спикером Вячесловом Володиным с парламентариями ДНР. Артиллеристы целились в здание главы республики.День независимости Украины ожидаемо был отмечен "праздничными" ударами: днем, 24 августа пожарные устало сидели у стены гипермаркета "Галактика" — огромного магазина стройматериалов. Из остатков здания, с обгорелыми внутренностями, залитыми водой и свернувшимися стенами валил черный дым. ВСУ ударили по людному месту, торговому центру, полному посетителю. "Свято" у вээсушников не задалось — погибших не было.

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2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

эксклюзив, спецоперация, донецк