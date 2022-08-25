https://ukraina.ru/20220825/1038050298.html
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе - 25.08.2022 Украина.ру
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
Рабочие места создаются в Херсонской области не так быстро, как хотелось бы людям, но через несколько месяцев ситуация улучшится, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T04:00
2022-08-25T04:00
2022-08-25T04:00
херсонская область
работа
новости
кирилл стремоусов
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Он рассказал, что люди в Херсонской области сейчас находятся в состоянии ожидании, потому что они готовы начать трудиться и хотят стабильности в своей жизни.По его словам, администрация региона над этим работает и через несколько месяцев ситуация улучшится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, работа, новости, кирилл стремоусов
Херсонская область, работа, Новости, Кирилл Стремоусов
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
Рабочие места создаются в Херсонской области не так быстро, как хотелось бы людям, но через несколько месяцев ситуация улучшится, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что люди в Херсонской области сейчас находятся в состоянии ожидании, потому что они готовы начать трудиться и хотят стабильности в своей жизни.
Понятно, что рабочие места создаются не так быстро, как хотелось бы, но и люди сегодня не проявляют слишком большой активности в этом направлении.
Кирилл Стремоусов
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
По его словам, администрация региона над этим работает и через несколько месяцев ситуация улучшится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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