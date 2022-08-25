https://ukraina.ru/20220825/1038050298.html

Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе

Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе - 25.08.2022 Украина.ру

Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе

Рабочие места создаются в Херсонской области не так быстро, как хотелось бы людям, но через несколько месяцев ситуация улучшится, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-08-25T04:00

2022-08-25T04:00

2022-08-25T04:00

херсонская область

работа

новости

кирилл стремоусов

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Он рассказал, что люди в Херсонской области сейчас находятся в состоянии ожидании, потому что они готовы начать трудиться и хотят стабильности в своей жизни.По его словам, администрация региона над этим работает и через несколько месяцев ситуация улучшится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html

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2022

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херсонская область, работа, новости, кирилл стремоусов