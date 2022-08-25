Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038050298.html
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе - 25.08.2022 Украина.ру
Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
Рабочие места создаются в Херсонской области не так быстро, как хотелось бы людям, но через несколько месяцев ситуация улучшится, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T04:00
2022-08-25T04:00
херсонская область
работа
новости
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448554_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_45229ac6deb4d730248fb2a17e66dd95.jpg
Он рассказал, что люди в Херсонской области сейчас находятся в состоянии ожидании, потому что они готовы начать трудиться и хотят стабильности в своей жизни.По его словам, администрация региона над этим работает и через несколько месяцев ситуация улучшится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448554_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_77a7ec275ad879cff764afb6fd8ab45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсонская область, работа, новости, кирилл стремоусов
Херсонская область, работа, Новости, Кирилл Стремоусов

Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе

04:00 25.08.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Рабочие места создаются в Херсонской области не так быстро, как хотелось бы людям, но через несколько месяцев ситуация улучшится, сказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что люди в Херсонской области сейчас находятся в состоянии ожидании, потому что они готовы начать трудиться и хотят стабильности в своей жизни.
Понятно, что рабочие места создаются не так быстро, как хотелось бы, но и люди сегодня не проявляют слишком большой активности в этом направлении.
Кирилл Стремоусов интервью
Кирилл Стремоусов
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
По его словам, администрация региона над этим работает и через несколько месяцев ситуация улучшится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 07:40
Спецоперация: Херсон накануне референдума, наступление на НиколаевРоссийская тактика ползучего наступления
 
Херсонская областьработаНовостиКирилл Стремоусов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Стремоусов рассказал, насколько сильно обстрелы ВСУ по ЗАЭС угрожают Херсонской области
04:15Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
04:00Замглавы Херсонской области рассказал о ситуации с рабочими местами в регионе
19:02Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
19:00Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа
18:25Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
18:22Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
18:04Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа
18:00Жириновский царской России. Как скандальный депутат стал самым эффективным волонтером
17:50Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
17:48Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео
17:45Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска
17:31Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса
17:24"Учат детей ненавидеть москалей": соцсети об убийстве Дарьи Дугиной
17:20Зеленский был готов уйти в отставку: что говорили об Украине в мире 24 августа
17:08Александр Дудчак о точке невозврата для Европы, воровстве газа Украиной и курсе рубля
17:03В Белграде появился мурал в память о Дугиной
16:39Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
16:25Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
16:21На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
Лента новостейМолния