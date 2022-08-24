Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО - 24.08.2022 Украина.ру
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Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО - 24.08.2022 Украина.ру
Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала, как... Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T19:02
2022-08-24T19:02
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала, как изменился мир за полгода спецоперации, с чем связано замедление темпа продвижения ВС РФ на Украине, а также о том, пора ли бить по центрам принятия решений:00:55 – Как изменился миропорядок за полгода СВО: экономика и геополитика;03:50 – Убийство Дарьи Дугиной: чем мы можем ответить?05:55 – Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Что это изменит?09:08 – Очередная военная помощь Украине почти на три миллиарда долларов от США; 10:50 – Почему замедлен темп СВО?13:37 – Когда настанет время ударить по центрам принятия решений?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО

19:02 24.08.2022
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала, как изменился мир за полгода спецоперации, с чем связано замедление темпа продвижения ВС РФ на Украине, а также о том, пора ли бить по центрам принятия решений:
00:55 – Как изменился миропорядок за полгода СВО: экономика и геополитика;
03:50 – Убийство Дарьи Дугиной: чем мы можем ответить?
05:55 – Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Что это изменит?
09:08 – Очередная военная помощь Украине почти на три миллиарда долларов от США;
10:50 – Почему замедлен темп СВО?
13:37 – Когда настанет время ударить по центрам принятия решений?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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Заголовок открываемого материала
19:02Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО
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