https://ukraina.ru/20220824/1038072042.html

Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО

Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО - 24.08.2022 Украина.ру

Генеральное наступление и большой удар по США: Федосова об итогах и перспективах СВО

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала, как... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T19:02

2022-08-24T19:02

2022-08-24T19:02

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала, как изменился мир за полгода спецоперации, с чем связано замедление темпа продвижения ВС РФ на Украине, а также о том, пора ли бить по центрам принятия решений:00:55 – Как изменился миропорядок за полгода СВО: экономика и геополитика;03:50 – Убийство Дарьи Дугиной: чем мы можем ответить?05:55 – Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Что это изменит?09:08 – Очередная военная помощь Украине почти на три миллиарда долларов от США; 10:50 – Почему замедлен темп СВО?13:37 – Когда настанет время ударить по центрам принятия решений?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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