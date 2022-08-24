https://ukraina.ru/20220824/1038070952.html

Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа

Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа

В День независимости Украины Киев усилил обстрелы Донбасса и освобожденных территорий, в Запорожской области в результате теракта убит местный чиновник. Запад... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T19:00

2022-08-24T19:00

2022-08-24T19:00

хроники

итоги

джо байден

джонсон

теракт

обстрелы

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_37cef89f1cb92188e27b234881bc3a2d.jpg.webp

В День независимости Украины Киев усилил обстрелы Донбасса и освобожденных территорий, в Запорожской области в результате теракта убит местный чиновник. Запад расширил военную помощь Украине.Расширение военной помощи ЗападаВ среду 24 августа на сайте Белого дома опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что он выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Это будет крупнейший транш военной помощи Украине с начала специальной военной операции. По словам американского президента, деньги должны быть потрачены на покупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.Байден подчеркнул, что за полгода боевых действий, "украинцы укрепили гордость за себя, страну и 31 год ее независимости".В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также сообщивший о расширении помощи Киеву. Информация о новом пакете денег, оружия и инструкторской помощи опубликована на сайте его администрации.Также утром 24 августа правительство Норвегии опубликовало отчет о том, что в Осло была заключена договоренность между королевством и Великобританией о предоставлении Украине норвежских микробеспилотников Black Hornet.Накануне правительство Канады сообщило, что предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США.При этом посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ пожаловался на недостаточную военную помощь со стороны Запада.Он заявил, что надеется на испанское правительство и то, что оно будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России. По его мнению, СВО закончилась бы в кратчайшие сроки без западной поддержки Киева.Обстрелы и терактыВ Запорожской области в результате теракта был убит глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Известно, что покушение было совершено с помощью взрывного устройства, которое заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.Накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии для РИА Новости назвал подобные теракты последствием самой большой катастрофы в истории украинского народа – его независимости.Также в течении суток продолжались обстрелы Донбасса. Представительство ДНР сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны ВСУ.На донецком направлении противник применял РСЗО Himars, "Ураган", на ясиноватском и горловском артиллерию и "Грады".Под огнем противника оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.На данный момент известно о 5 погибших мирных жителях и 14 раненных.

https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хроники, итоги, джо байден, джонсон, теракт, обстрелы, киев