Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа
В День независимости Украины Киев усилил обстрелы Донбасса и освобожденных территорий, в Запорожской области в результате теракта убит местный чиновник. Запад расширил военную помощь Украине.
Расширение военной помощи Запада
В среду 24 августа на сайте Белого дома опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что он выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд. Это будет крупнейший транш военной помощи Украине с начала специальной военной операции. По словам американского президента, деньги должны быть потрачены на покупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров.
Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Байден подчеркнул, что за полгода боевых действий, "украинцы укрепили гордость за себя, страну и 31 год ее независимости".
В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также сообщивший о расширении помощи Киеву. Информация о новом пакете денег, оружия и инструкторской помощи опубликована на сайте его администрации.
Визит произошел на фоне объявления премьер-министром еще одного пакета помощи, в том числе ракетных систем и систем беспилотного наблюдения. Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы.
Также утром 24 августа правительство Норвегии опубликовало отчет о том, что в Осло была заключена договоренность между королевством и Великобританией о предоставлении Украине норвежских микробеспилотников Black Hornet.
Данные беспилотники используются для разведки и выявления цели. Помощь, о которой договорились в Осло, включает в себя также обучение и транспортировку.
Накануне правительство Канады сообщило, что предоставит киевскому режиму дополнительный пакет помощи в размере почти 3 миллионов долларов США.
При этом посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ пожаловался на недостаточную военную помощь со стороны Запада.
Динамика [поставок] нас не устраивает, и такова реальность. Нам необходимо получать оружие как можно скорее … это нельзя задерживать.
Он заявил, что надеется на испанское правительство и то, что оно будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что если бы Украина не осознавала, что Запад поддерживает ее, то Киев бы уже выполнил справедливые и посильные требования России. По его мнению, СВО закончилась бы в кратчайшие сроки без западной поддержки Киева.
Обстрелы и теракты
В Запорожской области в результате теракта был убит глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Известно, что покушение было совершено с помощью взрывного устройства, которое заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.
В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии для РИА Новости назвал подобные теракты последствием самой большой катастрофы в истории украинского народа – его независимости.
Независимость Украины – это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них – это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб.
Также в течении суток продолжались обстрелы Донбасса. Представительство ДНР сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны ВСУ.
На донецком направлении противник применял РСЗО Himars, "Ураган", на ясиноватском и горловском артиллерию и "Грады".
Под огнем противника оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.
На данный момент известно о 5 погибших мирных жителях и 14 раненных.