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Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны

Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны - 24.08.2022 Украина.ру

Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны

Киевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC

2022-08-24T18:25

2022-08-24T18:25

2022-08-24T18:25

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спецоперация

испания

посол

киевский режим

оружие

военная помощь

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Он рассказал, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.Украинский дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".Он утверждал, что, если у киевского режима будет всё необходимое ему оружие, то он сможет "быстрее выиграть войну и вернуть все территории".Также Погорельцев призвал Испанию ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам, а местные компании – оборвать все торговые связи с Россией.

https://ukraina.ru/20220712/1034345134.html

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новости, спецоперация, испания, посол, киевский режим, оружие, военная помощь