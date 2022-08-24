Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
Киевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC
Он рассказал, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.
Динамика [поставок] нас не устраивает, и такова реальность. Нам необходимо получать оружие как можно скорее … это нельзя задерживать
Украинский дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".
12 июля, 17:34Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИМинобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
Он утверждал, что, если у киевского режима будет всё необходимое ему оружие, то он сможет "быстрее выиграть войну и вернуть все территории".
Также Погорельцев призвал Испанию ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам, а местные компании – оборвать все торговые связи с Россией.