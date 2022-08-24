Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны - 24.08.2022 Украина.ру
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Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны - 24.08.2022 Украина.ру
Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны
Киевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC
2022-08-24T18:25
2022-08-24T18:25
новости
спецоперация
испания
посол
киевский режим
оружие
военная помощь
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Он рассказал, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.Украинский дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".Он утверждал, что, если у киевского режима будет всё необходимое ему оружие, то он сможет "быстрее выиграть войну и вернуть все территории".Также Погорельцев призвал Испанию ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам, а местные компании – оборвать все торговые связи с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, испания, посол, киевский режим, оружие, военная помощь
Новости, Спецоперация, Испания, посол, киевский режим, оружие, военная помощь

Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны

18:25 24.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Киевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC
Он рассказал, что последняя партия испанского оружия была поставлена на Украину в мае.

Динамика [поставок] нас не устраивает, и такова реальность. Нам необходимо получать оружие как можно скорее … это нельзя задерживать

Сергей Погорельцев
Посол Украины в Испании
Украинский дипломат выразил надежду на то, что испанское правительство будет оказывать военную помощь киевскому режиму на безвозмездной основе, хотя выразил готовность к "другим вариантам".
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 17:34
Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИМинобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
Он утверждал, что, если у киевского режима будет всё необходимое ему оружие, то он сможет "быстрее выиграть войну и вернуть все территории".
Также Погорельцев призвал Испанию ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам, а местные компании – оборвать все торговые связи с Россией.
 
НовостиСпецоперацияИспанияпосолкиевский режиморужиевоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
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