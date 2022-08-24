Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду посетил Киев, где объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов). Об этом 24 августа сообщает его пресс-служба
Визит произошел на фоне объявления премьер-министром еще одного пакета помощи, в том числе ракетных систем и систем беспилотного наблюдения. Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы.
Сообщается также, что Лондон предоставит Киеву противоминные транспортные средства и планирует расширить подготовку украинских военных.
По заявлению Даунинг стрит, к программе обучения солдат ВСУ подключатся еще восемь стран.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, однако представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине.