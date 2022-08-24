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Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями

Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями - 24.08.2022 Украина.ру

Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду посетил Киев, где объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов). Об этом 24 августа сообщает его пресс-служба

2022-08-24T18:22

2022-08-24T18:22

2022-08-24T18:22

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Сообщается также, что Лондон предоставит Киеву противоминные транспортные средства и планирует расширить подготовку украинских военных.По заявлению Даунинг стрит, к программе обучения солдат ВСУ подключатся еще восемь стран.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, однако представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине.

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2022

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новости, великобритания, джонсон, киев, военная помощь