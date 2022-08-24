Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями - 24.08.2022 Украина.ру
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Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями - 24.08.2022 Украина.ру
Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду посетил Киев, где объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов). Об этом 24 августа сообщает его пресс-служба
2022-08-24T18:22
2022-08-24T18:22
новости
великобритания
джонсон
киев
военная помощь
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Сообщается также, что Лондон предоставит Киеву противоминные транспортные средства и планирует расширить подготовку украинских военных.По заявлению Даунинг стрит, к программе обучения солдат ВСУ подключатся еще восемь стран.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, однако представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине.
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новости, великобритания, джонсон, киев, военная помощь
Новости, Великобритания, Джонсон, Киев, военная помощь

Борис Джонсон приехал в Киев с новыми обещаниями

18:22 24.08.2022
 
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду посетил Киев, где объявил о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов). Об этом 24 августа сообщает его пресс-служба
Визит произошел на фоне объявления премьер-министром еще одного пакета помощи, в том числе ракетных систем и систем беспилотного наблюдения. Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы.
Сообщается также, что Лондон предоставит Киеву противоминные транспортные средства и планирует расширить подготовку украинских военных.
По заявлению Даунинг стрит, к программе обучения солдат ВСУ подключатся еще восемь стран.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, однако представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине.
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:20
В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в странеМинистр финансов Великобритании Надим Захави посоветовал будущему премьер-министру страны в случае чего переложить вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, передает 19 августа газета Times
 
НовостиВеликобританияДжонсонКиеввоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
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