https://ukraina.ru/20220824/1038068067.html

Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа

Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Как бороться с террором, тайны Запорожской АЭС. О чём говорили эксперты 24 августа

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T18:04

2022-08-24T18:04

2022-08-24T18:04

эксклюзив

террор

запорожская аэс

курс

рубль

дмитрий дробницкий

алексей кочетков

александр дудчак

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Единственный способ борьбы с террором – ответный террор, на Запорожской АЭС могли проводиться ядерные эксперименты, а Центробанк, скорее всего, осенью ослабит рубльОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 24 августа.Борьба с терроромВ результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство.В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По мнению политолога и историка нацизма на Украине Алексея Кочеткова, единственный способ борьбы с террором – ответный террор.Эксперт поясняет: когда государство борется с терроризмом законными методами, опираясь на права личности или суд присяжных, государство всегда проигрывает. Потому что террористы на то и террористы, что не признают никаких законов и никаких правил."Их задача – посеять страх. Их оружие – возведенное в абсолют беззаконие.Когда общество или государство это понимает и опускается на их уровень, террор сразу же прекращается. Мы это видели в Чечне, хотя у нас не принято об этом говорить. Там, где начинается террор, закон должен на время замирать", – заявил Кочетков.Он добавил, что в Херсонской и Запорожской области известны люди, которые потенциально могут осуществить террористическую деятельность, более того, они и так осуществляют ее, одобряют и призывают к ней."Если сегодня у власти нет возможности собственными руками подавить эту заразу, нужно создавать отряды русской народной самообороны.Почему русской? Потому что нам объявили войну по национальному признаку. Посол Украины в Казахстане сказал, что "чем больше мы убьем русских сегодня, тем меньше нам придется убивать русских завтра". Все маски сброшены.Поэтому нам надо создавать отряды русской самообороны и в ответ на жовто-блакитный террор ответить русским народным террором на тех территориях, где у российской власти сейчас нет возможности или желания делать это, используя государственные органы", – сказал политолог.Вопросы к Украине по ЗАЭССитуацию вокруг Запорожской АЭС прокомментировал политолог-американистДмитрий Дробницкий.Он полагает, что на ЗАЭС могли проводиться некие эксперименты: "слишком долго на Украине работали практически бесконтрольно американцы, британцы".Также Дробницкий напоминает, что там активно работала компания Вестингауз."Судя по состоянию украинских АЭС, модернизации никакой на них не произошло. Значит, они делали что-то другое. Что? Вопросы есть.Как минимум можно показать, что ВСУ обстреливают эту станцию. Но я думаю, есть возможность показать и что-то еще.Обратите внимание, что материалы биолабораторий, сами лаборатории, часть из которых попали в руки российских военных ОЗХО вообще проигнорировали. МАГАТЭ, ОЗХО – это же все под сенью ООН. Но все равно никто не отреагировал", – указал политолог.Курс рубля: путь внизКаким будет курс рубля осенью, спрогнозировал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.Он отмечает, что ситуация – полностью в руках Центрального банка."Скорее всего, Центральный банк ослабит рубль, потому что у него осталась привычка так действовать, зарабатывать на изменении курса рубля, невзирая на изменение условий существования всей мировой экономической системы.Они делают сейчас всё возможное, чтобы и валютная выручка уходила из России. Продолжают упрощать условия для вывода капитала, он уходит из России.Замечательные были меры приняты в начале (СВО) для ликвидации таких возможностей. Но сейчас идут достаточно серьёзные послабления, и, наверное, скажут: ну вот, мы исключительно в интересах экономики России немножко ослабили курс рубля для наполнения бюджета, но за счёт того, что у нас стало меньше долларов", – дал прогноз Дудчак.При этом, подчёркивает он, в ЦБ не хотят учитывать того, что есть потребности экономики, нестандартные условия функционирования – "нужна, по большому счёту, мобилизация экономики"."Она происходит, но силами Кабинета министров, без помощи финансовых властей, к сожалению. Если бы действовали согласованно, конечно, были бы результаты совершенно иные. И можно было бы не говорить о том, какой ВВП будет по итогам года, какие будут потери.Можно было бы говорить, что ВВП-то подрос, это вполне были бы реальные перспективы", – заявил экономист.

https://ukraina.ru/20220824/1038050440.html

https://ukraina.ru/20220824/1038019948.html

https://ukraina.ru/20220824/1038059264.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, террор, запорожская аэс, курс, рубль, дмитрий дробницкий, алексей кочетков, александр дудчак