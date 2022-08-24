https://ukraina.ru/20220824/1038067733.html

Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ

Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ - 24.08.2022 Украина.ру

Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ

Ряд иностранных посольств в украинской столице разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам из-за "вероятного ракетного удара по жилой инфраструктуре", о котором накануне Дня независимости Украины писали украинские СМИ. Об этом 24 августа сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свой источник

2022-08-24T17:50

2022-08-24T17:50

2022-08-24T17:51

новости

день независимости

киев

посольство сша

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102306/76/1023067649_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_4d151d4c933eea19be340c47a27e56bf.jpg

Ранее посольство США в Киеве неоднократно призывало граждан Америки покинуть государство, как можно скорее.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов предупреждал, что К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию.По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.

https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, день независимости, киев, посольство сша, посольство