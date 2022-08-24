https://ukraina.ru/20220824/1038067733.html
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ - 24.08.2022 Украина.ру
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
Ряд иностранных посольств в украинской столице разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам из-за "вероятного ракетного удара по жилой инфраструктуре", о котором накануне Дня независимости Украины писали украинские СМИ. Об этом 24 августа сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свой источник
2022-08-24T17:50
2022-08-24T17:50
2022-08-24T17:51
новости
день независимости
киев
посольство сша
посольство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102306/76/1023067649_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_4d151d4c933eea19be340c47a27e56bf.jpg
Ранее посольство США в Киеве неоднократно призывало граждан Америки покинуть государство, как можно скорее.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов предупреждал, что К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию.По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.
https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102306/76/1023067649_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97f2fb96a2e192c5d86160c8facff0ed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, день независимости, киев, посольство сша, посольство
Новости, День независимости, Киев, посольство США, посольство
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
17:50 24.08.2022 (обновлено: 17:51 24.08.2022)
Ряд иностранных посольств в украинской столице разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам из-за "вероятного ракетного удара по жилой инфраструктуре", о котором накануне Дня независимости Украины писали украинские СМИ. Об этом 24 августа сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свой источник
Также диппредставительства отослали работников из числа украинских граждан в отели, в которых есть бомбоубежища. О посольствах каких именно стран идет речь, источник не сказал.
Ранее посольство США в Киеве неоднократно призывало граждан Америки покинуть государство, как можно скорее.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов предупреждал, что К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию.
По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.