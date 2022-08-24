Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ - 24.08.2022 Украина.ру
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Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ - 24.08.2022 Украина.ру
Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ
Ряд иностранных посольств в украинской столице разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам из-за "вероятного ракетного удара по жилой инфраструктуре", о котором накануне Дня независимости Украины писали украинские СМИ. Об этом 24 августа сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свой источник
2022-08-24T17:50
2022-08-24T17:51
новости
день независимости
киев
посольство сша
посольство
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Ранее посольство США в Киеве неоднократно призывало граждан Америки покинуть государство, как можно скорее.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов предупреждал, что К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию.По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.
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новости, день независимости, киев, посольство сша, посольство
Новости, День независимости, Киев, посольство США, посольство

Иностранные посольства в Киеве озадачились бомбоубежищами – СМИ

17:50 24.08.2022 (обновлено: 17:51 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста у посольства США в Киеве
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Ряд иностранных посольств в украинской столице разместили своих сотрудников ближе к бомбоубежищам из-за "вероятного ракетного удара по жилой инфраструктуре", о котором накануне Дня независимости Украины писали украинские СМИ. Об этом 24 августа сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свой источник
Также диппредставительства отослали работников из числа украинских граждан в отели, в которых есть бомбоубежища. О посольствах каких именно стран идет речь, источник не сказал.
Ранее посольство США в Киеве неоднократно призывало граждан Америки покинуть государство, как можно скорее.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов предупреждал, что К Дню независимости Украины Офис Президента Владимира Зеленского может готовить провокацию, в которой обвинит Россию.
По его мнению, провокацию могут устроить в Харькове, Киеве, или другом крупном городе.
16:00
Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа
 
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