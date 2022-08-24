https://ukraina.ru/20220824/1038067601.html

Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео

Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео - 24.08.2022 Украина.ру

Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео

Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру подвел итоги СВО за полгода. Что меняется на освобожденных территориях с приходом... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T17:48

2022-08-24T17:48

2022-08-24T17:48

видео

журавко

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Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру подвел итоги СВО за полгода. Что меняется на освобожденных территориях с приходом России, кто должен оказаться под трибуналом, худший сценарий на Запорожской АЭС – обо всем этом более подробно - в нашем интервью:00:50 – Полгода спецоперации: что происходит на освобожденных территориях?06:00 – Вероятность катастрофы на Херсонщине;08:00 – Обращение к жителям Юго-Востока;10:45 – Информационный фронт СВО;19:48 – "Украинский терроризм опасен везде": как бороться? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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