https://ukraina.ru/20220824/1038067601.html
Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео
Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
Кого повесить, кого на каторгу, а кого под трибунал - Журавко о спецоперации. Видео
Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру подвел итоги СВО за полгода. Что меняется на освобожденных территориях с приходом... Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T17:48
2022-08-24T17:48
2022-08-24T17:48
видео
журавко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038067480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc1aa37700981f4866e8a8b02c3620f3.jpg
Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру подвел итоги СВО за полгода. Что меняется на освобожденных территориях с приходом России, кто должен оказаться под трибуналом, худший сценарий на Запорожской АЭС – обо всем этом более подробно - в нашем интервью:00:50 – Полгода спецоперации: что происходит на освобожденных территориях?06:00 – Вероятность катастрофы на Херсонщине;08:00 – Обращение к жителям Юго-Востока;10:45 – Информационный фронт СВО;19:48 – "Украинский терроризм опасен везде": как бороться? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038067480_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee7fe9591fedc29e3e21ebbc1970ccb3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, журавко, видео
Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру подвел итоги СВО за полгода. Что меняется на освобожденных территориях с приходом России, кто должен оказаться под трибуналом, худший сценарий на Запорожской АЭС – обо всем этом более подробно - в нашем интервью:
00:50 – Полгода спецоперации: что происходит на освобожденных территориях?
06:00 – Вероятность катастрофы на Херсонщине;
08:00 – Обращение к жителям Юго-Востока;
10:45 – Информационный фронт СВО;
19:48 – "Украинский терроризм опасен везде": как бороться?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.