https://ukraina.ru/20220824/1038067172.html
Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска
Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска - 24.08.2022 Украина.ру
Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска
Были сообщения, что ударами авиации России и высокоточным оружием в Донбассе подавлена практически полностью и утратила боеспособность 57-я механизированная бригада Украины — это все за один день. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-24T17:45
2022-08-24T17:45
2022-08-24T17:45
новости
всу
россия
донбасс
потери
славянск
краматорск
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Эксперт отметил, что суточные потери ВСУ составляют очень большую величину. Судя по тем данным, которые сообщает Минобороны, речь идет о нескольких сотнях человек в день только погибших.Учитывая жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — такие темпы продвижения вполне приемлемы и более чем достаточны, возможно, при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца, добавил специалист.После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления противника на территории Донбасса не останется, далее союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, донбасс, потери, славянск, краматорск
Новости, ВСУ, Россия, Донбасс, потери, Славянск, Краматорск
Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска
Были сообщения, что ударами авиации России и высокоточным оружием в Донбассе подавлена практически полностью и утратила боеспособность 57-я механизированная бригада Украины — это все за один день. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что суточные потери ВСУ составляют очень большую величину. Судя по тем данным, которые сообщает Минобороны, речь идет о нескольких сотнях человек в день только погибших.
"Соответственно, раненых, считайте, в два раза больше, далеко за тысячу переваливает. В этих условиях возможности по длительному сопротивлению практически отсутствуют", - указал Сивков.
Учитывая жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — такие темпы продвижения вполне приемлемы и более чем достаточны, возможно, при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца, добавил специалист.
После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления противника на территории Донбасса не останется, далее союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил собеседник издания.