https://ukraina.ru/20220824/1038067172.html

Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска

Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска - 24.08.2022 Украина.ру

Возьмем за месяц. Военный эксперт Сивков о том, сколько всушников побили русские войска

Были сообщения, что ударами авиации России и высокоточным оружием в Донбассе подавлена практически полностью и утратила боеспособность 57-я механизированная бригада Украины — это все за один день. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-24T17:45

2022-08-24T17:45

2022-08-24T17:45

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Эксперт отметил, что суточные потери ВСУ составляют очень большую величину. Судя по тем данным, которые сообщает Минобороны, речь идет о нескольких сотнях человек в день только погибших.Учитывая жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — такие темпы продвижения вполне приемлемы и более чем достаточны, возможно, при сохранении существующих тенденций, Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца, добавил специалист.После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления противника на территории Донбасса не останется, далее союзные силы будут продвигаться вглубь территории Украины, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, донбасс, потери, славянск, краматорск