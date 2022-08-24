Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса - 24.08.2022 Украина.ру
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Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса
Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса - 24.08.2022 Украина.ру
Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля
2022-08-24T17:31
2022-08-24T17:31
новости
владимир путин
выплата
школы
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"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", - сказано в приказе президента.Ранее в интервью Украина.ру доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал, что Путин не будет встречаться на саммите G-20 с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что у них нет времени на неожиданные встречи.
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новости, владимир путин, выплата, школы
Новости, Владимир Путин, выплата, школы

Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса

17:31 24.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля
"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", - сказано в приказе президента.
Ранее в интервью Украина.ру доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал, что Путин не будет встречаться на саммите G-20 с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что у них нет времени на неожиданные встречи.
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
04:15
Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20Президент России не будет встречаться на саммите G-20 с главой Украины, потому что у них нет времени на неожиданные встречи, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
 
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