https://ukraina.ru/20220824/1038066174.html

Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса

Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса - 24.08.2022 Украина.ру

Путин поручил выплатить помощь родителям школьников с Украины и из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проконтролировать выплату родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается 24 августа на сайте Кремля

2022-08-24T17:31

2022-08-24T17:31

2022-08-24T17:31

новости

владимир путин

выплата

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_0:312:2921:1955_1920x0_80_0_0_503a7df7ea87535be1933441ab642008.jpg

"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", - сказано в приказе президента.Ранее в интервью Украина.ру доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал, что Путин не будет встречаться на саммите G-20 с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что у них нет времени на неожиданные встречи.

https://ukraina.ru/20220824/1037979902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, выплата, школы