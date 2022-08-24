https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html

"Учат детей ненавидеть москалей": соцсети об убийстве Дарьи Дугиной

"Учат детей ненавидеть москалей": соцсети об убийстве Дарьи Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру

"Учат детей ненавидеть москалей": соцсети об убийстве Дарьи Дугиной

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T17:24

2022-08-24T17:24

2022-08-24T17:26

эксклюзив

дарья дугина

вовк

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Несмотря на то, что ФСБ уже установила исполнительницу теракта, в соцсетях продолжают обсуждать возможных заказчиков преступления.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.О том, какие последствия будет иметь убийство Дугиной, а также о культе ненависти и оправдании террора в обществе рассуждали эксперты и лидеры мнений в соцсетях.Журналист Дмитрий Ольшанский обратил внимание, что у террора может быть и женское лицо:"Явное доказательство того, что ФСБ нас не обманывает – это удивительный вроде бы факт, что Дугину взорвала женщина с ребенком.Мы понимаем, что такое наши спецслужбы – и они просто не могли сочинить такую идеально точную деталь, характерную именно для украинской культуры.Дело в том, что украинский деструктивный национализм – это дело во многом именно матриархатное, "ведьмино", он передается через женщину (сколько было историй о русско-советских мужиках с украинскими женами, которые сделали мужей "бандеровцами") и очень активно воздействует на детей.Для русского человека силовики, убийства, нацики, кровища, темные истории с криминальным уклоном – это исключительно мэнз джоб, это работа накачанных коротко стриженых парней, но и только, женщины и дети аполитичны, они заведомо в стороне, не трогайте их, – тогда как на Украине обязательно есть безумная панночка, и она непременно учит ребенка петь гимн и ненавидеть москалей.Такое, повторяю, не придумаешь, и тем более на нашей грубой Лубянке".Российский писатель Сергей Худиев написал об эскалации и нарушении границ:"Люди, которые пишут, что Дугин – фашисткий идеолог и т.д., упускают из вида простое соображение.Есть такое понятие – "эскалация". Когда стороны начинают делать друг другу то, от чего раньше воздерживались. В принципе, засылка ассасинов – традиция, принятая во всем цивилизованном мире на условиях plausible deniability.Но у нее держались некоторые рамки – то есть убивали физиков-ядерщиков, террористов, которым никто вообще не желал долгой жизни, и перебежчиков из спецслужб, которые конторы специфические, в которых вход рубль, а выход – два.Если теперь пошла такая пьянка, что можно взрывать неприятельских идеологов (или людей, которых таковыми считают), то на машинах-то ездят не только плохие идеологи, которые промывают мозги, но и хорошие, которые всю правду открывают, не только вражеские пропагандисты, которые науськивают убийц, но и свои, честные публицисты, которые воодушевляют героев.Если рамки сломаны и ассасинов можно отправлять к кому угодно, то сразу возникает длинный ряд потенциальных целей. Я вот не считаю, например, Вятровича нравственным человеком, но мне совсем не хочется, чтобы его (или членов его семьи) взорвали. По ряду причин, в частности, потому это будет означать эскалацию и дальнейшее разрушение рамок.Конечно, всегда будут люди, которые будут считать всякое убийство, совершенное от имени их стороны, справедливым. Я вам больше скажу – любое действие нерассудительного человека или тех, кого он поддерживает, справедливо и сверкает моральной правотой. Это такая верная характеристика человека нерассудительного.Потому что у него горизонт планирования не выходит дальше следующего коммента в фб. Даже у киевских властей он чуть больше – поэтому они уверяют, что не при делах".Журналист Дмитрий Соколов-Митрич написал о двойных стандартах либерального сообщества:"Ну, то есть когда иранского писателя Салмана Рушди недоубивает исламский фанатик, это дикость и варварство, а когда дочь Александра Дугина погибает от теракта, и в его организации признается еще совсем недавно депутат Госдумы Илья Понамарев – это прогрессивное такое убийство, во всех отношениях нужное и полезное. Я правильно понимаю? До какой же степени можно оскотиниться в борьбе за правое дело".Журналист Марина Ахмедова вспомнила, когда зародилась разрушающая украинское общества ненависть:"Открываешь сейчас новости с Украины и просто такой душок ада тебе в лицо. Дни идут, и этот запах все тяжелее: заложили взрывное устройство, убили человека, ещё и ещё, привязали девушку к позорному столбу за то, что не хотела говорить на украинском, обстреляли дома в Донецке, убили людей.Убили людей – ещё и ещё. И каждый раз, когда это дышит в лицо, вспоминаю, что этот запах и это чувство уже приходили. То была страшная история. Тогда погиб человек, с которым я лично была незнакома.Девушка, бывший депутат Рады Ирина Бережная. Она просто тихо ставила лайки под моими постами. И, насколько я понимала, бежала в 14-м из Киева в Россию. А родом она была из Донбасса. И, кстати, она – что очень немаловажно в этой истории – была очень красива.Я помню, мелькало в ленте ее выступления где-то в эфире наших политических так-шоу. Под ним ее проклинали на украинском. Я почитала, почитала эти проклятия, пока меня от них не продрало как острым холодным когтем по спине. А через несколько дней она погибла в ДТП.И вот я зашла в аккаунт ее матери – Елены Бережной, которая занималась общественной деятельностью и, кажется, протестовала против переименования киевских улиц, названных в честь героев Великой Отечественной.Я хотела выразить ей соболезнования или как-нибудь иначе ее поддержать. На ее странице висел какой-то последний пост, записанный ещё до смерти дочери. И вот под ним трубил ад.Женщины – в основном женщины – писали ей на русском и украинском: "Не вези свою падаль хоронить в Киев. Вытянем за волосы из земли и выбросим".Я напомню, что Ирина была очень красивой, и это слышалось в голосах писавших – там, кроме трубы, был ещё звон зависти. И они трудились и трудились. Трудились и трудились день, ночь, оставляя свои проклятия.Одно подпитывало другое, подстрекало и к полночи там уже был такой разгул, в каком и черти в аду никогда не плясали. Тогда я поняла, что будет. В смысле, что будет в Донбассе и на самой Украине, и в Киеве. В Киеве – русском городе, подхватившем трупную хуторскую бациллу.Мать, конечно, привезла мертвую дочь в Киев и похоронила ее на кладбище, как хотела. Кто-то раздобыл фото – та стоит над гробом, в котором в белом платье лежит ее по-прежнему красивая дочь. Мать сжимает кулаки и кричит.Ее сняли в этом крике и выложили в сеть. Смеялись. Глумились. И холодный коготь так и ходил по спине – скряб-скряб. Кто-то хочет быть в этом и с этим. Но здорового человека, современного прогрессивного человека, такое не может и не должно привлекать. А это было только начало, но в этом – вся суть".

https://ukraina.ru/20220824/1038001031.html

https://ukraina.ru/20220823/1037991473.html

https://ukraina.ru/20220823/1037980747.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, дарья дугина, вовк