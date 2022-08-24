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Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. На этот раз снаряд... Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T16:39
2022-08-24T16:39
2022-08-24T16:39
видео
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Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. На этот раз снаряд американской гаубицы попал в бетонную плиту, от которой ничего не осталось. Но ракеты подбираются все ближе к энергоблокам.Через каждый метр видны последствия от украинских обстрелов. После разрушения стены насосной станции остались только обломки - сюда прилетел снаряд орудия М777 американского производства. Это мощная артиллерия - одного попадания хватило, чтобы почти полностью разрушить здание. Видео: Ruptly
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, видео
Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. На этот раз снаряд американской гаубицы попал в бетонную плиту, от которой ничего не осталось. Но ракеты подбираются все ближе к энергоблокам.
Через каждый метр видны последствия от украинских обстрелов. После разрушения стены насосной станции остались только обломки - сюда прилетел снаряд орудия М777 американского производства. Это мощная артиллерия - одного попадания хватило, чтобы почти полностью разрушить здание.