https://ukraina.ru/20220824/1038061549.html

Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео

Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео - 24.08.2022 Украина.ру

Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео

Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. На этот раз снаряд... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T16:39

2022-08-24T16:39

2022-08-24T16:39

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Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. На этот раз снаряд американской гаубицы попал в бетонную плиту, от которой ничего не осталось. Но ракеты подбираются все ближе к энергоблокам.Через каждый метр видны последствия от украинских обстрелов. После разрушения стены насосной станции остались только обломки - сюда прилетел снаряд орудия М777 американского производства. Это мощная артиллерия - одного попадания хватило, чтобы почти полностью разрушить здание. Видео: Ruptly

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